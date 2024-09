Ski Aggu feiert zweites Nummer-eins-Album binnen eines Jahres

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der Rapper Ski Aggu schafft es mit seinem zweiten Album „Wilmersdorfs Kind“ innerhalb dieses Jahres zum zweiten Mal an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auf Platz zwei folgt Nick Cave & The Bad Seeds mit „Wild God“ und Silbermond mit dem Konzertmitschnitt ihres 2023er-Werks „Auf Auf“. Oasis gelingt mit der Jubiläumsedition von „Definitely Maybe“ der Einstieg auf Platz fünf.

In den Single-Charts steht Shirin David mit „Bauch Beine Po“ die sechste Woche in Folge an erster Stelle. Dahinter rangieren wie zuvor Ayliva & Apache 207 mit „Wie gehabt“, gefolgt von Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii und „Move“.

Auch in den Single-Charts ist Ski Aggu präsent: Hier gelingt ihm gemeinsam mit Makko und dem Song „Immer“ der höchste Neueinstieg auf Platz fünf.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



Foto: Ski Aggu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts