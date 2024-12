Ski Aggu räumt wieder bei Musikpreis "Krone" ab

Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Ski Aggu ist am Mittwoch in Bielefeld mit dem Musikpreis „Krone“ als bester Künstler des Jahres ausgezeichnet worden. Die Ehrung wurde vom Radiosender WDR Einslive bereits zum 25. Mal vergeben und gilt seit dem Aus des „Echos“ als wichtigster Musikpreis Deutschlands. Für den Song „Wie du manchmal fehlst“ erhielt Ski Aggu zudem gemeinsam mit Zartmann und Dauner den Preis in der Kategorie „Bester Alternative Song“.

Als beste Künstlerin des Jahres wurde Paula Hartmann ausgezeichnet. Das Musikduo SDP erhielt den Preis in der Kategorie „Bester Live Act“. Beim Nachwuchspreis „Bester Newcomer Act“ konnte sich der Sänger Berq durchsetzen.

Weitere „Kronen“ gingen an Soho Bani, Herbert Grönemeyer und Ericson für „Zeit, dass sich was dreht“ in der Kategorie „Bester Song“ und an die Band 01099 für den Song „Küssen“ in der Kategorie „Bester Hip-Hop/ R&B-Song“.

Bereits im Vorfeld war bekannt, dass die Beatsteaks einen Sonderpreis bekommen und die Auszeichnung für die „Beste Unterhaltung“ an Felix und Toni Kroos gehen.



Foto: Ski Aggu, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts