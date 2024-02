Geniesser verbringen im Frühling die schönsten Tage des Jahres auf den Pisten des Engadins. Scuol begeistert mit seinem Skigebiet Motta-Naluns alle Skifahrer, die am liebsten bei milden Temperaturen und Sonnenschein im Schnee unterwegs sind. Dass die vielen Sonnenterrassen im Skigebiet mit Liegestühlen, coolen Drinks und Köstlichkeiten locken, das passt den Frühlingsskiläufern ganz besonders in den Plan.

Das Hotel Belvedere toppt das Bergerlebnis bis 07. April 2024 mit dem Angebot „Skipass inklusive“.

Für die Nichtskifahrer sind die Winterwanderwege im Skigebiet präpariert und können mit dem „Skipass inklusive“ Angebot genutzt werden. Auch der Rodelspass auf der längsten Schlittelbahn der Region mit 3,5 Kilometern ist inkludiert. Und es kommt noch besser: Das Belvedere ist direkt mit dem Engadin Bad Scuol verbunden. Dort gehen Hotelgäste unbeschränkt, nach Lust und Laune, ein und aus und lassen sich verwöhnen.

Wellbeing nach dem Frühlingstag in den Bergen

Vollgetankt mit Sonne kommen die Skifahrer zurück ins Hotel. Das Hotel Belvedere erwartet sie mit einem SPA – eine einladende Welt der Wellness, Beauty und Massagen. Hochwertige Naturkosmetik kommt in den vielen

Treatments zur Anwendung. In Whirlwannen, Erlebnisduschen, Saunen, Dampfbad und im Ruhe-Kubus verbringen Wellnessgeniesser erholsame Me-Time im modern-eleganten Ambiente.

Purer Genuss für Feinschmecker – von früh bis spät

Sich rundum verwöhnen lassen, das ist im Hotel Belvedere Scuol Programm. Das Restaurant Allegra bietet sowohl für den Gaumen als auch für das Auge Hochgenuss. Vom leichten, hellen Saal Lischana mit einer aussichtsreichen Südterrasse über den romantischen Saal Belle Epoque bis zum grossen Arvensaal finden sich beeindruckende Räumlichkeiten, um die kulinarischen Highlights aus Küche und Keller zu erleben. Dazu kommen die Wine & Bar Lounge mit einer grossen Barkarte und das Zvieri am Nachmittag für den Hunger zwischendurch. Kinder finden in der Kinder-Speisekarte, was ihnen schmeckt und wenn es einmal besonders gemütlich und privat sein soll, dann ist der Roomservice zur Stelle und bringt Feines und Köstliches auf das Zimmer.

Im gesamten Belvedere Resort stehen sogar vier Restaurants zur Verfügung. Der Gast hat zusätzlich zum Restaurant Allegra die Wahl zwischen dem Engadiner Gourmet-Restaurant mit ausgezeichneter, authentischer Küche (15 Punkte bei Gault&Millau), dem Bistro Belvair mit leichter, mediterraner Küche und dem Thai Restaurant Nam Thai. Alle Restaurants sind bequem und trockenen Fusses durch die Passerellen erreichbar.

Das 4-Sterne Superior Hotel Belvedere bildet zusammen mit dem 4-Sterne Engadiner Boutique-Hotel GuardaVal, dem 3-Sterne Superior Badehotel Belvair und dem thailändischen Restaurant Nam Thai, das Resort BELVEDERE HOTEL FAMILIE in Scuol. Alle Häuser sind untereinander und mit dem Engadin Bad Scuol verbunden. Grosszügige Inklusiv-Leistungen sind bei jedem Aufenthalt, egal in welchem Belvedere Hotel, im Preis mit dabei: der Skipass (im Winter), der Wanderpass (im Sommer), die Nutzung der Rhätischen Bahn bis nach Zernez in 2. Klasse, die PostAuto-Linien im ganzen Unterengadin, der unbeschränkte, mehrmalige Eintritt ins Engadin Bad Scuol. Zur Belvedere-Familie gehört zudem das 4-Sterne Businesshotel Münchwilen im Thurgau.

Skiwoche (bis 07.04.24)

Leistungen: 7 Übernachtungen, 7 Nachtessen im Rahmen der Halbpension, 8 Tage Ski- und Badepass u. v. m. – Preis p. P.: ab 1.295 CHF

Bella Pasqua Ostern Special (10.03.–07.04.24)

Leistungen: 3 Übernachtungen, Welcome Apéro, tägliches alpines Schlemmerfrühstück, 2 Nachtessen im Rahmen der Halbpension, 1 Nachtessen dine around, 1 Römisch-Irisches Bad (210 Verwöhnminuten), Skipass für die Skigebiet Motta Naluns oder für die Winterwanderwege, Engadin Bad Scuol täglich unbeschränkte Eintritte auch am An- und Abreisetag, PostAuto, Rätische Bahn, Origym Fitness, Gästekarte – Preis p. P.: ab 700 CHF

Firmenanschrift BELVEDERE HOTEL FAMILIE Stradun 330 CH-7550 Scuol Schweiz

Telefon 0041 81 861 06 06 Fax 0041 81 861 06 00 E-Mail info@belvedere-scuol.ch www.belvedere-hotelfamilie.ch

Bild Andrea Badrutt Chur / Hotel Belvedere

Quelle mk salzburg