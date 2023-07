So schmeckt der Sommer

Frisch und lecker durch die heißen Tage mit foodspring

foodspring, die deutsche Marke für gesunde und geschmackvolle Nahrungsmittel für jeden, hat die perfekten Produkte, um den Sommer noch erfrischender und leckerer zu machen. Für Fitness-Freunde ist der Sommer die Jahreszeit, in der man sich nach dem Training nach einer Erfrischung sehnt wie sonst nie. Daher gibt es im Sommer nichts Besseres als einen kühlen Clear Whey Shake mit hohem Proteingehalt.

Aber auch für diejenigen, die an Sommertagen gerne viel Zeit an der frischen Luft verbringen, hat foodspring mit seinen Breakfast Bowls genau das richtige, sättigende Frühstück. Und natürlich darf auch das Picknick im Park im Sommer nicht fehlen. Hier kommt foodsprings beliebte Protein Cream ins Spiel. Sie ist der perfekte Begleiter für jeden genussvollen Snack. Daher sind diese drei Produkte von foodspring aus dem Sommer nicht wegzudenken.

Im Sommer ist es wichtig, genügend Flüssigkeit zu trinken. Aber natürlich gilt auch hier, dass die täglichen Proteinziele erreicht warden sollten. Weil es einem an heißen Tagen aber oftmals an Appetit fehlt und ein herkömmlicher Proteinshake auch keine wirkliche Erfrischung bietet, ist foodsprings Clear Whey die perfekte Lösung für heiße Tage. Der klare und leichte Proteindrink besteht aus Protein Isolat, einem laktosearmen Protein Pulver gewonnen aus der Milch weidender Kühe. Trotz des leichten Geschmacks verfügt jeder Shake über beeindruckende 26g Protein.

Diese Eiweiße unterstützen den Körper nach dem Training beim Muskelaufbau und helfen dir daher dabei, noch schnell deinen Sommerkörper in Form zu bringen. Dazu müssen lediglich 30g Clear Whey mit 300ml Wasser vermengt und genossen werden. Das Clear Whey ist in den drei Geschmackssorten Lemoade, Peach Iced Tea & Hibiskus sowie Raspberry Mojito erhältlich.

foodsprings Breakfast Bowl hilft dir dabei, deinen Tag mit einem leckeren und ballaststoffreichen Superfrühstück zu beginnen. Es gibt kaum einen besseren Start in den Sommertag als diese leckere, nahrhafte und leicht-zubereitete Mahlzeit. Damit du am Morgen noch schneller das Haus verlassen und an den See fahren kannst.

Die Breakfast Bowl ist in zwei leckeren Geschmacksrichtung erhältich: Spirulina Coconut und Raspberry Acai. Um in den morgendlichen Genuss zu kommen, müssen lediglich 50g Pulver mit 100ml Wasser angereichert und vermengt werden, bis sich eine cremige Konsistenz ergibt.

Aber auch im Sommer gibt es manchmal die kurzen Momente des Heißhungers, in denen wir Lust auf etwas Süßes bekommen. Mit foodsprings Protein Cream kann dieser Drang guten Gewissens gestillt werden. Der Kreativität zum Einsatz der Köstlichkeit sind dabei keine Grenzen gesetzt. Egal ob auf Brot, mit frischem Obst ode rim Joghurt, die Protein Cream wertet alles auf und liefert dem Körper zusätzlich wichtige Proteine. Trotz des leckeren Geschmacks sind sie zuckerarm und kommen gänzlich ohne Palmöl aus. Erhätlich ist die Protein Cream in den Geschmacksrichtungen Hazelnut, Hazelnut & Whey Duo, Salted Caramel und Coco Crisp. Damit ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Alle foodspring Produkte sind auf www.foodspring.de erhältlich.

Das Clear Whey kostet 32,99 €, die Breakfast Bowl 19,99 € und die Protein Cream 5,99 €.

