Die Social Chain AG ist ein Marken- und Handelshaus der nächsten Generation

Die Social Chain AG ist in den Top Fünf der innovativsten deutschen Mittelständler. Das hat eine Bewertung aus 4.000 Unternehmen im Auftrag der WirtschaftsWoche ergeben. Unter den 100 Spitzenreitern finden sich kleine und mittelständische Betriebe aus den unterschiedlichsten Branchen, die die Beratung Munich Strategy für das exklusive Ranking mit einem Innovationsindex versehen hat: Dieser setzt sich daraus zusammen, wie viele und welche innovativen Neuheiten das Unternehmen auf den Markt bringt, wie viel es in Forschung und Entwicklung investiert und wie innovativ es nach Einschätzung der Konkurrenz ist.

„Wir lieben innovative Marken und Produkte, die für unsere Kund:innen ein Problem lösen. Deswegen freuen wir uns besonders über diesen Titel! Wir legen einen verstärkten strategischen Fokus auf den Aus- und Aufbau unserer Eigenmarken.“ Ralf Dümmel, Chief Product Officer (CPO) The Social Chain AG

The Social Chain AG: Das Haus der Unternehmer

Die Social Chain AG ist das Marken- und Handelshaus der nächsten Generation. Bei Produktentwicklung, Markenaufbau und deren Vertrieb nutzt die Social Chain AG Erkenntnisse und Möglichkeiten von sozialen Medien. Dahinter steckt die integrierte Kompetenz von Produkt- und Markenentwicklung, Social Media Publishing und Social Media Marketing kombiniert mit einer Omnichannel-Vertriebsstruktur. Die Social Chain Agenturen in Manchester, London, Berlin, Los Angeles und New York bieten für die Eigenmarken und Kunden wie Amazon, TikTok und Apple Beats by Dre hoch performantes Social Marketing mit den neuesten Möglichkeiten.

Dr. Georg Kofer Foto VOX TVNOW Boris Breuer

Die Social Chain AG wird heute von einem Team aus einem schlagkräftigen Vorstand und zwei „Löwen“ geleitet: Dr. Georg Kofler, Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Ralf Dümmel, Chief Product Officer. Beide sind Investoren in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ und haben bereits mehr als 138 Deals mit großartigen Startups und innovativen Problemlösern abgeschlossen.

Dahinter steht ein Team aus knapp 1.000 Mitarbeiter:innen an unseren Standorten in Berlin, New York, Los Angeles, Manchester, London, Stapelfeld bei Hamburg und Gallin. Mit Marken wie LANDMANN, URBANARA, BEEM und anderen entwickelt die Social Chain AG D2C-Einkaufserlebnisse, wie etwa Europas größter Beauty-Convention, dem Influencer-Magnet GLOW by dm.

Mit Marken und Produkten, die das Leben einfacher, schmackhafter und schöner machen, vermarktet und liefert die Social Chain AG diese über Social Commerce und im Omnichannel an mehr als 40.000 stationäre Geschäfte in ganz Europa. Das Portfolio umfasst rund 10.000 Produkte von Grills bis hin zu Merinodecken und vielem mehr.

Weitere informationen finden Sie hier

Titelbild/ Fotograf/ Bildquelle Stefan Groenveld

Quelle The Social Chain AG