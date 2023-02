Spoke.ai erhält 2 Mio. Euro Finanzierungsrunde, um mit KI die Informationsflut am Arbeitsplatz zu durchbrechen

Spoke.ai, die von ehemaligen N26-Mitarbeitern gegründete KI-gestützte Tool-Suite, hat sich eine Pre-Seed-Runde in Höhe von zwei Millionen Euro gesichert. Angeführt wurde die Runde von byFounders, weitere Beteiligungen kommen von Possible Ventures und einem Zusammenschluss erfahrener Business Angels, wie N26 Mitgründer Maximilian Tayenthal. Die Finanzierung wird verwendet, um die über 500 Unternehmen aus der Warteliste in die Beta-Version aufzunehmen.

Spoke.ai löst das Problem der Informationsflut in Unternehmen, denn viele Teams von heute sind mit dem Kommunikationschaos am Arbeitsplatz überfordert: unzählige Tool-Benachrichtigungen, die konstante Beobachtung von Slack-Kanälen, um ja keine relevanten Inhalte zu verpassen, und eine „auf-alle-E-Mails-antworten“-Kultur, gepaart mit der asynchronen Natur weltweit verteilter Teams wirken zunehmend überlastend. Spoke.ai nutzt generative KI ‒ die Technologie, die den Hype um ChatGPT ausmacht ‒ um Informationen zu aggregieren, zu priorisieren und zusammenzufassen, um dieses Chaos zu durchbrechen und stattdessen relevanten Kontext zu schaffen.

Dazu integriert sich Spoke.ai tief in den Tool-Stack moderner Teams (u.a. Slack, Jira, Github, Miro, Figma und Notion), um ein neuartiges Nutzererlebnis in zwei Bereichen zu schaffen:

Intelligente Inbox und Outbox: Die Tool-übergreifende Priorisierung und Zusammenfassung der Benachrichtigungen, um die Inbox schneller als je zuvor zu leeren, ohne Relevantes zu verpassen.

Generative Knowledge Base: Eine intelligente Suche, die Tickets, Dokumente und Konversationen Tool-übergreifend miteinander verknüpft, um stets aktuelle Antworten in zusammengefasster Form bereitzustellen.

Max Brenssell, Mitgründer von Spoke.ai, sagt: „Moderne Teams arbeiten mit einer wachsenden Anzahl spezialisierter SaaS-Tools, gehen aber im Chaos der Konversationen und Inhalte unter, die sich über all diese Tools erstrecken. Generative KI hat die Fähigkeit, dieses Chaos zu durchbrechen und den Kontext zu schaffen, der uns allen fehlt.“

Casper Bjarnason, Investor bei byFounders, ergänzt: „Die neue Ära der Arbeit erfordert eine neue Ära der Tools. Als wir das Gründerteam von Spoke.ai zum ersten Mal trafen, waren wir von ihrer Produktvision überwältigt. Wir freuen uns sehr, mit Max, Jack und Carl auf ihrer Reise zusammenzuarbeiten.“

Der erste Teil der Tool-Suite ‒ die Slack-App für KI-generierte Zusammenfassungen ‒ startet diese Woche als offene Beta-Version. Erste Nutzer*innen aus über 20 Unternehmen berichten, dass Spoke.ai bis zu 40 Minuten pro Tag einspart, indem komplizierte Diskussionen in Sekunden zusammengefasst werden.

Bild: Spoke.ai Gründer Carl Brenssell, Jack Lancaster, Max Brenssell (von links nach rechts)

Quelle: Laika Communications GmbH