Sprecher für Hörbücher und Videos verrät, wie er über 10.000 Euro monatlich verdient

Er stammt aus schwierigen Verhältnissen, kämpft mit gesundheitlichen Problemen und muss sich mehreren Operationen unterziehen. Dabei besaß Patrick Khatrao stets auch das: eine unverkennbare Stimme. Sie ist seine Passion – und mittlerweile deutschlandweit bekannt.

„Mein einziges Talent schien meine Stimme zu sein. Ich setzte daher alles daran, Sprecher zu werden. Davon kann ich heute gut leben und bin wirklich dankbar dafür“, so Patrick Khatrao. Bis heute sprach er über 1.000 Filme und Hörbücher ein. Mehr als 100.000 Menschen pro Monat hören seine Stimme.

In diesem exklusiven Ratgeber verrät Patrick Khatrao gerne, was seinen Weg besonders prägte und wie sein Erfolgsgeheimnis aussieht.

Optimistisch trotz aller Probleme

Während viele andere Jugendliche mit 13 Jahren ihr Leben gesundheitlich unbeschwert genießen können, wurde Patrick Khatrao viermal in Heidelberg notoperiert. Der Grund: eine lebensbedrohliche 90 Grad Skoliose. Im Anschluss an sie war Patrick Khatrao auf den Rollstuhl angewiesen. Er musste lernen, wieder zu laufen. Dabei lobte sein Umfeld bereits in dieser schwierigen Zeit seine außergewöhnliche Stimme. Im Krankenhaus und auch in der Schule sollte er immer vorlesen. Diese Erlebnisse waren wenig überraschend prägend. Jedoch kam der Jugendliche aufgrund seiner Lebensumstände auch auf die Idee, Sprecher zu werden.

Das nächste Kapitel einer Erfolgsgeschichte

In der Schule gab der Junge zunächst Nachhilfe in Englisch. Pro Stunde verdiente er damit 10 Euro. Von diesem Geld kaufte er sein erstes Mikrofon. Anschließend konnte er damit beginnen, Hörbücher einzusprechen. Patrick Khatrao brachte sich bei, wie er optimal sprechen und das in überzeugender Qualität direkt zu Hause aufnehmen konnte. Auch seine Anstrengungen im Bereich der Kundengewinnung zahlten aus: Heute wird Patrick Khatraos Stimme millionenfach ausgestrahlt. Er sprach mehr als 100 Hörbücher und über 4.000 Voice-over für Imagefilme, Kinos, Radios oder das Fernsehen ein. Darüber hinaus verkaufte er mehr als 250.000 Hörbücher.

Auf Qualität fokussieren

Wer wie Patrick Khatrao erfolgreich als Sprecher werden möchte, muss sich grundsätzlich auf eine hohe Qualität seiner Arbeit konzentrieren. Hierzu gehört aber nicht nur das Sprechen oder die Aufnahme an sich. Auch beim Marketing und im Vertrieb sind überzeugende Leistungen gefragt.

Die richtigen Voraussetzungen kultivieren

Um die eigene Stimme erfolgreich zu vermarkten, bedarf es einiger wesentlicher Voraussetzungen. Spaß gehört ohne Frage dazu. Zugleich müssen Menschen Vertrauen in sich und ihre eigenen Fähigkeiten haben. Es ist also unverzichtbar, dass sie ihr Angebot zeigen wollen und können. Was darüber hinaus für den Erfolg als Sprecher notwendig ist, ist ein optimaler Kundenservice. Wer mehr liefert, als der Kunde bestellt, überzeugt.

Auf den strukturierten Geschäftsaufbau setzen

Die richtige Sprechtechnik für verschiedene Formate wie Erklärvideos, Imagefilme oder Werbungen muss für eine erfolgreiche Selbstständigkeit als Sprecher im ersten Schritt gelernt werden. Anschließend ist es wichtig, sich auf die Optimierung der gebotenen Qualität zu konzentrieren. Im zweiten Schritt auf dem Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit als Sprecher geht es also darum, zu lernen, wie die Aufnahme am heimischen PC überzeugen kann. Sind diese beiden Grundlagen vorhanden, sollte der Fokus auf die Kundengewinnung gelegt werden.

Mutig den eigenen Träumen nachgehen

Mit monatlichen Einnahmen von über 10.000 Euro beweist Patrick Khatrao eindrucksvoll: Sprecher können auch als Quereinsteiger ohne Studium oder langjährige Ausbildung sehr gutes Geld verdienen. Hierfür müssen sie jedoch mehr als nur ihr Handwerkszeug beherrschen. Der Erfolg setzt sich nämlich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Eine überdurchschnittlich gute Qualität bildet dessen Basis.

Dennoch: Ist die Selbstständigkeit als Sprecher der eigene Traum, sollte er verfolgt werden. Es lohnt sich diesbezüglich, sich an bereits erfolgreichen Selbstständigen zu orientieren. Patrick Khatraos gehört dazu. Seine Geschichte verdeutlicht, was ungeachtet der eigenen Lebensumstände wirklich möglich ist.

Autor:

Moderator und Sprecher Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Seine Kurse für Sprecherausbildungen ermöglichen es Quereinsteigern, etablierten Sprechern, Sängern und Schauspielern, sich mit ihrer Stimme ein eigenes zweites berufliches Standbein aufzubauen.

Webseite

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder