Cornelia Poletto setzt auf Sprout-Bleistifte als grünes Give-away

Sprout-Stifte sorgen für beste Erinnerung an Hotels und Restaurants

In der Hotel- und Gastrobranche sind nachhaltige Lösungen und umweltfreundliche Maßnahmen von immenser Bedeutung. Sprout-Stifte sind ein kreatives und nachhaltiges Give-away, das nicht nur die Umwelt schont, sondern langfristig an den Hotel- oder Restaurantbesuch erinnert. Überzeugt davon zeigt sich auch Promi-Köchin und Spitzengastronomin Cornelia Poletto.

Die Hotel- und Gastrobranche steht oft vor der Herausforderung, ihren Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Von der Atmosphäre im Hotelzimmer bis zum kulinarischen Genuss im Restaurant – jeder Aspekt zählt. Eine kleine Aufmerksamkeit erinnert die Gäste auch nach dem Besuch an ihren Aufenthalt und sorgt dafür, dass eine Reise oder ein Restaurantbesuch in positiver Erinnerung bleibt.

Sprout-Stifte unterstreichen nachhaltiges Engagement

Die No-Waste-Bleistifte von SproutWorld, die sich nach Gebrauch in eine Blume, Kräuter- oder Gemüsepflanze verwandeln sind dafür ideal geeignet: nachhaltig, originell, langfristig nutzbar und geeignet für alle Geschlechter, Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Die enthaltenen Samen von Kräutern, Obst und Gemüse, stellen nicht nur einen Bezug zum gastronomischen Erlebnis her, als Pflanze erinnern sie zudem noch monatelang an den/die Gastgeber:in.

Cornelia Poletto über ihre Erfahrung mit Sprout-Stiften

Auch Spitzenköchin Cornelia Poletto, die personalisierte Sprout-Stifte in ihrem Restaurant in Hamburg ausprobierte, zeigt sich überzeugt: „Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, das jeder Koch und jede Köchin auf dem Zettel haben sollte. Ich persönlich bemühe mich darum sowohl privat als auch in meiner Restaurantküche. Das fängt bei saisonalen Lebensmitteln und Lieferanten aus der Region an und gilt genauso auch für ein kleines Präsent an meine Gäste. Sprout-Stifte, die zu Küchenkräutern heranwachsen, sind für mich eine 100-Prozent-Lösung dafür: Total passend, nützlich und eben auch noch komplett nachhaltig.“



Sprout-Stifte bestellen

Personalisierte Sprout-Stifte können schon in kleiner Stückzahl mithilfe eines Konfigurators im Webshop von SproutWorld bestellt werden. Wer an einer größeren Menge interessiert ist, wendet sich am besten an das Sales-Team für ein individuelles Angebot.

Quelle Christine Maria Veauthier PR Professional