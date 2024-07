Startup-Festival für Gründer, Unternehmen und Investoren. Save the Date: Heilbronn Slush’D am 24.10.2024

Zum dritten Mal in Folge veranstalten die Campus Founders die renommierte Heilbronn Slush’D, ein Event, das sich bereits in der deutschen und europäischen Startup-Szene etabliert hat. Am 24. Oktober 2024 werden erneut ambitionierte Gründer, Investoren und Entscheider aus der Wirtschaft auf der Theresienwiese in Heilbronn zusammenkommen. Der Fokus liegt auf innovativen Technologien, nachhaltigen Geschäftsmodellen und der Vernetzung von Startups mit etablierten Unternehmen und Investoren. Early-Bird-Tickets für das Innovationsfestival sind noch bis 12. Juli 2024 über die Webseite verfügbar.

1.000 Gründer, Startups, Unternehmen und Investoren

Das Startup-Festival Heilbronn Slush’D bereichert seit zwei Jahren das deutsche und europäische Innovations-Ökosystem. Ausgerichtet wird das Event von den Campus Founders, dem Heilbronner Startup und Co-Innovation Hub. Neben ihrem vielfältigen Programm und einer lebendigen Community bietet die Heilbronn Slush’D eine internationale Plattform, die alle Macher und Entscheider an einem Ort zusammenbringt.

Mit über 1.000 Besuchern war die Heilbronn Slush’D im Jahr 2023 mit nationalen und internationalen Speakern von Aleph Alpha, Audi, Redalpine, Earlybird und Morpheus VC das bisherige Highlight. Dieses Jahr 2024 werden auf dem Startup-Festival und exklusiven Side-Events wieder relevante Entscheider und Investoren der europäischen Tech- und Startups-Szene erwartet. Über die reine Inspiration hinaus, liegt der Fokus der Veranstaltung darauf, einen wirklichen Mehrwert für die verschiedenen Besuchergruppen zu bringen. Deshalb werden die Möglichkeiten für Workshops und Networking nochmal deutlich erweitert.

Highlights der Heilbronn Slush’D 2024

Startups: Auf der Heilbronn Slush’D können Startups ihre innovativen Lösungen auf der Bühne zu präsentieren und das Publikum überzeugen. Hier knüpfen sie neue Kontakte und können sich mit anderen Gründern, Experten und Gleichgesinnten vernetzen.

Investoren: (Pre-)Seed- und Early-Stage-Investoren können sich in Heilbronn, dem europäischen Zentrum für Künstliche Intelligenz, über die neuesten Trends informieren und persönliche Kontakte zu Gründern, Startups und etablierten, oft mittelständischen Unternehmen knüpfen.

Unternehmen: Zukunftsorientierte Unternehmen erkunden die neuesten Technologien und sichern sich einen Informations- und Innovationsvorsprung. Sie vernetzen sich mit Fachkräften, Startups und Investoren, erhalten spannende Einblicke aus erster Hand und präsentieren selbst ihre Innovationskraft.

Forschungsinstitute: Im Austausch mit Praktikern, forschenden Unternehmen und Startups, erörtern Forscher und Wissenschaftler die praktische Anwendung ihrer neuesten Technologien.

Das Startup-Festival bietet eine einzigartige Gelegenheit, Innovationen und die neuesten Technologien hautnah zu erleben. Neben einem spannenden Bühnenprogramm, Startup-Pitches, Ausstellungsflächen und Workshops können sich die Teilnehmer über die neuesten Trends und Entwicklungen informieren, austauschen und vernetzen.

Early-Bird-Tickets nur noch bis 12.07.2024

Auch das Themenspektrum wird dieses Jahr noch einmal erweitert. Neben dem dominanten Thema KI werden weitere global relevante Themen, wie Nachhaltigkeit, Sicherheit und die Gesellschaft der Zukunft auf dem Programm stehen. In Kürze wird das offizielle Programm der Heilbronn Slush’D 2024 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr waren als Keynote Speaker u.a. Scott Chacon (Co-Founder GitHub), Miriam Wohlfahrt (Founder & Co-CEO Banxware) und Jonas Andrulis (CEO & Founder Aleph Alpha) vor Ort.

Die Early-Bird-Tickets sind begrenzt und nur noch bis 12. Juli 2024 über die Webseite der Heilbronn Slush’D verfügbar. Updates und News erhalten Teilnehmer und Interessierte über LinkedIn und Instagram.

„Mit der Heilbronn Slush’D ist Heilbronn auf bestem Weg, sich als eines der bedeutendsten Startup-Ökosysteme in Deutschland zu etablieren. Startups sind der Antriebsmotor für unsere zukünftige Wirtschaft. 2024 wird unser Startup-Festival noch etwas vielfältiger und aufregender. Die Heilbronn Slush’D bietet eine exzellente Plattform, um sich mit Gründern, Investoren und etablierten Unternehmen aus Deutschland und Europa zu vernetzen“, freut sich Oliver Hanisch, CEO der Campus Founders, auf die dritte Ausgabe des Innovationsfestivals.

Bildquelle Heilbronn Slush’D/Heilbronn-Slush’D_2023_Award-Ceremony

Quelle Heilbronn Slush’D/PIABO Communications