Startup Open Air: Vorbereitungen für das Event am Bonner Bogen laufen

Startup Open Air – die Vorbereitungen für das Leuchtturm-Event des DIGITALHUB.DE am Bonner Bogen laufen auf Hochtouren

Das größte Startup Open Air-Event Deutschlands findet am 29. August 2024 am Bonner Bogen statt

Ein buntes Programm aus Panels, Keynotes, Workshops und Start-up-Pitches auf sieben verschiedenen Open Air-Areas

Die Digitaler Hub Region Bonn AG hat bei einem gemeinsamen Medienfrühstück mit dem Rhein-Sieg-Kreis im CityHub am Hauptbahnhof Bonn über den Stand der Vorbereitungen des Startup Open Air informiert und einen ersten Eindruck über die Vielfalt der ausstellenden Start-ups geboten: Insgesamt zehn Aussteller des Startup Open Airs hatten die Möglichkeit, sich und ihre Geschäftsideen in zweiminütigen Pitches zu präsentieren.

Ziel der Veranstaltung war es, zum einen über die Arbeit des DIGITALHUB.DE und des Rhein-Sieg- Kreises in der Start-up-Landschaft zu informieren, aber auch die Planungen für das Startup Open Air am 29. August am Bonner Rheinbogen zu präsentieren und einige spannende Start-ups vorzustellen, die Aussteller beim Startup Open Air sein werden.

Folgende Start-ups haben gepitcht:

AUS DEM HUBGRADE-PROGRAMM LUCOYO HEALTH (https://lucoyo.de)

Lucoyo entlastet Psychotherapeuten im Alltag & hilft Patienten während der Wartezeit.

MIETZ-HAUS (https://mietz-haus.de)

Mietz-Haus: Gestalte deinen individuellen Kratzbaum mit unserem 3D-Konfigurator – Qualität und Handwerk aus Deutschland.

EVENTPLANNING24 (https://eventplanning24.de)

Eventplanning24 ist die erste Eventplanungs-App, die Veranstaltern dabei hilft, die richtigen Event- Dienstleister zu finden und direkt zum Fixpreis zu buchen.

SKINSURE (https://skinsure.app)

Die Skinsure-App hilft Konsumierenden ihre passende Haut-Pflegeroutine zu finden, die auf Inhaltsstoffen und nicht auf Marketinghypes basiert.

JOBSTONKS (https://www.jobstonks.de)

Mit Jobstonks kann jede Person zum Headhunter werden und einfach Geld dazuverdienen – für Unternehmen öffnen sich somit die modernsten Werbekanäle der Gen-Z.

LENABO (https://www.lenabo.com/de)

Lenabo transformiert die Spiel- und Lernwelt von Kleinkindern mit nachhaltigen, adaptiven Smart Toys, die bis ins Vorschulalter mitwachsen.

LEARNBOOST (https://www.learnboost.tech)

Learnboost macht Lernen schneller, personalisierter und einfacher mit KI generierten Zusammenfassungen, Lernkarten und einer Tutor KI.

AUS DEM HUBGRADE-CYBER-PROGRAMM

TF-INDUSTRIES (https://tf-industries.com)

Unser Produkt „Safe Storage“ minimiert Schwachstellen, indem es eine physische Trennung von Speicherträgern bietet, um Daten sicher zu halten.

CYBERVIZE (https://cybervize.net)

Unsere fortschrittliche, businessfokussierte Cybersicherheits-Managementlösung schützt Unternehmen effektiv und umfassend.

START-UP DES RHEIN-SIEG-KREISES

DRY ICED

Dry Iced bietet mobil beim Kunden vor Ort eine Spezialreinigung mittels Trockeneis an. Es wird zur Reinigung weder Wasser noch Chemie benutzt.

„Gemeinsam sind Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis mit knapp 340.000 und über 600.000 Einwohnerinnen und Einwohnern auch fast eine Millionenstadt. Der Rhein-Sieg-Kreis bietet mit seinen 19 Städten und Gemeinden eine einzigartige Vielfalt und zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen und Start-ups – wir freuen uns sehr darauf, die Innovationskraft unserer Region auf dem Startup Open Air zu präsentieren und mit vielen Gründungsinteressierten und Jungunternehmerinnen und -unternehmern ins Gespräch zu kommen“, so Regina Rosenstock, Leiterin des Referates Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises.

Eiko Gerten, Vorstand der Digitaler Hub Region Bonn AG: „DIGITALHUB.DE ist eine zentrale Anlaufstelle für digitale Start-ups und Unternehmen in der gesamten Region. Unseren Auftrag der Förderung des gesamten Start-up-Ökosystems in Bonn und NRW unterstreichen wir auch mit unserem Leuchtturm-Event, dem Startup Open Air am 29. August 2024 am Bonner Bogen. Wir freuen uns sehr darauf, hier eine einzigartige Plattform für Vernetzung und Austausch zu bieten und zahlreiche Akteure des Start-up-Ökosystems zu treffen.“

Bild: V.Zimmermann_E.Gerten_R.Rosenstock

Quelle Digitaler Hub Region Bonn AG