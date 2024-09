Startups, Hip-Hop und Investoren

Mehr als 300 Gäste bei der Premiere des überregionalen Startup Summits BIG UP in Braunschweig

Startups, Hip-Hop, Investoren

Mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter Investmentfonds aus Berlin, München, Köln und anderen Regionen Deutschlands, versammelten sich in Braunschweig bei BIG UP – dem neuen Startup Summit in Norddeutschland. Insgesamt präsentierten sich 25 Gründungsteams aus ganz Deutschland bei dem neuen Format für die Startup-Szene, das die Braunschweig Zukunft GmbH in Kooperation mit Partnern und Sponsoren aus Braunschweig und Niedersachsen ausgerichtet hat. Die von der Investoren-Jury und dem Publikum ausgezeichneten Gewinner-Startups der drei Pitch-Wettbewerbe kamen letztlich alle aus Niedersachsen – die Trophäen gingen nach Braunschweig, Hannover und Göttingen.

Eine Feier des Startup Spirits sollte es werden – und das wurde es. Ein ganzer Tag im Zeichen von Innovationen, Investments und mutigen Gründungsgeschichten. Eingeleitet mit Freestyle-Rap des bekannten deutschen Rappers ‚Spax‘ im TRAFO Hub – sinnbildlich für die Dynamik und den Ideenreichtum von Gründerinnen und Gründern.

„Die Premiere von BIG UP hat unsere Erwartungen übertroffen. Was als Idee einer Startup-Safari begann, um Investoren auf Braunschweig aufmerksam zu machen, ist zu einem Festival für Gründungsteams, Investoren, Förderer und Startup-Unterstützer aus ganz Norddeutschland und darüber hinaus geworden“, so Dr. Thorsten Kornblum, Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Braunschweig Zukunft GmbH.

Unter den teilnehmenden Risikokapitalgebern waren neben Akteuren aus der Region wie der PSD Bank Braunschweig und NBank Capital unter anderem Fonds wie Scalehouse Capital, EnjoyVenture, Capnamic, Bonventure, Peppermint VenturePartners, der High-Tech Gründerfonds und TEC – The Enabling Company von Hubert Burda Media.

Die Veranstaltung fand den ganzen Tag über im TRAFO Hub, im Haus der Wirtschaft des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig (AGV) und bei der Volksbank BRAWO statt. Neben Workshops und Austauschformaten lag der Schwerpunkt auf Präsentationen von Startups vor Investoren und Publikum. Die Präsentationen wurden im Wettbewerbsformat durchgeführt, Jury und Publikum kürten dabei die besten Präsentationen.

Die Pitch-Runde im TRAFO Hub mit dem Themenschwerpunkt High Tech, Bio Tech und Life Science gewann das Braunschweiger Unternehmen starcopter. Es hat die kosteneffizienteste und leistungsstärkste Drohne ihrer Klasse entwickelt, und das auf Basis einer Akku-Technologie, die die Akkubetriebskosten gegenüber dem aktuellen Markt um 97% reduziert.

Beim Pitch Contest im Haus der Wirtschaft des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig (AGV) mit dem Schwerpunkt Green Tech, Impact, Clean Tech erhielt das Startup eco:fibr aus Hannover die meisten Stimmen von Jury und Publikum. Das Unternehmen stellt Zellstoff aus Resten von Ananas-Pflanzen her, die sonst auf den Feldern chemisch getrocknet und verbrannt würden.

Im Business Center II von Sponsor Volksbank BRAWO standen die Themen Mobility, Software und Digitalisierung im Fokus. Hier konnte das Startup Koiotech aus Göttingen am meisten überzeugen. Es entwickelt KI-basierte, vollautomatisierte Vermessungssysteme im Bereich der Computer Vision Technologie für verschiedene Wirtschaftssektoren, insbesondere für die Logistik.

„Die Energie und das Potenzial, das bei den Investoren-Talks und Pitch Contests spürbar war, sind wirklich bemerkenswert“, sagte Gerold Leppa, Geschäftsführer der Braunschweig Zukunft GmbH. „Es ist großartig, wie viele innovative Köpfe aus Nah und Fern gleich bei der ersten Auflage dieses neuen Formats dabei waren. Der Austausch über die Region hinaus war unser Ziel und ich bin froh, dass es schon beim ersten Mal so gut funktioniert hat.“

Prämiert wurden die Startups am Abend in außergewöhnlicher Umgebung – bei der großen Abschlussparty in der Skatehalle des Walhalla e. V. Passend dazu erhielten sie neben Media-Paketen von drei Braunschweiger Unternehmen ein BIG UP-Skateboard als Erinnerung an die Premiere dieses neuen Formats für die Startup-Szene.

Der BIG UP Startup Summit wird gesponsert von:

Volksbank BRAWO | Öffentliche Versicherung Braunschweig | Braunschweigische Landessparkasse | BS|ENERGY | Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank | PSD Bank Braunschweig | Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG)

Bild: Die Startups eco:fibr aus Hannover, Koiotech aus Göttingen und starcopter aus Braunschweig haben bei der Premiere des BIG UP Startup Summit die Pitch Contests vor Investoren und Publikum für sich entschieden.

Foto: Braunschweig Zukunft GmbH/Philipp Ziebart

Quelle Braunschweig Zukunft GmbH