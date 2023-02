Der Börsen-Müller: Statements rund um Wirtschaft und Geldanlage

monatlicher Rückblick und Ausblick von Ulrich Müller – Februar 2023

Aktien sind positiv ins neue Jahr gestartet. Welche Richtung die Märkte einnehmen könnten, warum trotz möglicher Gewinnmitnahmen der Februar der beste Zeitpunkt dafür ist, sich mit dem Thema Geldanlage auseinanderzusetzen und warum es sich anbieten könnte, im Sommer Aktien zu halten, erklärt Börsenexperte Ulrich Müller im aktuellen Börsenmüller.

1. Positiver Jahresauftakt macht Lust auf mehr

Die wichtigsten Aktienindizes haben sich im Januar positiv entwickelt. Ein erfreulicher erster Monat des Jahres kann nach Ansicht von Börsenexperte Ulrich Müller richtungsweisend sein: „Tatsächlich folgt statistisch auf einen positiven Januar auch häufig ein gutes Börsenjahr. Fundamental sprechen die niedrigeren Bewertungen und die schwindende Inflation dafür, dass es an den Märkten aufwärts gehen kann. Der Markt blickt heute bereits in eine rosige Zukunft.“ Dennoch sollten Anleger gerade jetzt darauf achten, mit einer durchdachten Strategie an der Börse zu agieren. „Der Fokus auf Qualität macht sich langfristig bezahlt. Mit der Gewissheit guter Unternehmen im Depot können Investoren Schwächephasen besser aushalten.“

2. Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling

Trotz des positiven Ausblicks auf das Gesamtjahr sollten Privatanleger vernünftig bleiben: „Gier, aber auch Angst haben bei der Geldanlage nichts zu suchen. Wer sich angesichts des erfreulichen Jahresauftakts stärker am Aktienmarkt engagieren will, sollte wissen, was man tut“, so Marktkenner Ulrich Müller. Kurzfristig könnten einige Anleger Gewinne mitnehmen und Aktien auch wieder einige Tage unter Druck setzen. „Der Aktienmarkt verläuft in Wellen, einen linearen Anstieg gibt es nicht. Wer direkt im Februar investieren will, sollte zunächst an der eigenen Strategie feilen und sich dann eher auf defensive Titel, wie etwa aus den Bereichen Gesundheit und Basiskonsum, fokussieren“, so Müller.

3. Märkte vor einem heißen Sommer?

Statt sich im Mai von den Märkten zu verabschieden, könnte die Börse im Sommer erst so richtig Fahrt aufnehmen, glaubt Börsenexperte Ulrich Müller: „Die Notenbanken haben das Tempo ihrer Zinserhöhungen bereits gedrosselt. Setzt Mitte des Jahres eine Zinspause ein, könnten Aktien sogar erste Zinssenkungen wieder vorwegnehmen und in eine Hausse-Phase übergehen. Wer langfristig denkt, positioniert sich schon vorab vorsichtig.“ Auch spielt für den Anlage-Profi Diversifikation weiter eine wichtige Rolle: „Gold und auch der Bitcoin haben bereits angezogen. Es ist kein Fehler, geringe Anteile einer dieser beiden Ersatzwährungen im Portfolio zu halten“, so Müller.

Über Ulrich Müller

Ulrich Müller hat fast 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der bekannten Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek bei Hamburg. Mit Gruppenseminaren und individuellen Coachings zu den Themen Investieren mit Strategie und Mental Coaching werden Teilnehmende dazu ausgebildet, ihr Geld erfolgreich an der Börse zu investieren. Vor der Gründung der UMWA war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen. Über viele Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme im Bereich Aktien & Optionen, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt. Seit November 2021 ist er zudem Strategiegeber des Investmentfonds „UM Strategy Fund“.

Bild Ulrich Müller UMWA

Quelle Ulrich Müller Wealth Academy