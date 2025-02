Steinmeier ruft am Hanau-Jahrestag zu Zusammenhalt auf

Hanau (dts Nachrichtenagentur) – Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum fünften Jahrestag des Anschlags in Hanau zu gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen.

„Es gibt Millionen Menschen, die sich überall in unserem Land gegen Rassismus und Rechtsextremismus, gegen Islamismus und jede andere Form von Menschenfeindlichkeit engagieren“, sagte Steinmeier am Mittwoch bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Hanau. „Ich bin und ich bleibe überzeugt: Die große Mehrheit in unserem Land will in Freiheit und Vielfalt leben.“

Aber diese Mehrheit müsse jetzt überall hörbar und sichtbar werden. „Widersprechen wir, wann immer Menschen auf ihre Herkunft, ihre Religion, ihre Hautfarbe reduziert werden. Stellen wir uns an die Seite derer, die abschätzig angeschaut, beleidigt oder bedroht werden.“ Man müsse „die Sprache des Respekts“ zur „Lingua franca unserer Debattenräume“ machen, so Steinmeier.

„Wir gedenken heute der neun einzigartigen Menschen, die vor fünf Jahren hier in Hanau von einem Rechtsextremisten brutal aus unserer Mitte gerissen wurden“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu. „Trauer, Schmerz und Mitgefühl machen uns umso entschlossener: Wir stehen zusammen. Wir halten zusammen. Wir wollen zusammen leben.“ Das sei und das bleibe die Botschaft von Hanau.



