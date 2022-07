Strandbutler hat frisches Kapital für die Digitalisierung der Strände an der Nord- und Ostsee erhalten. Das junge Unternehmen aus Hamburg bietet Online-Buchungen von Strandkörben an den deutschen Küsten und auf den Inseln.

Für ihre Idee konnte das Startup mit ausgewählten Business Angels eine Seed- Finanzierungsrunde in Höhe von rund EUR 1,2 Mio. abschließen. Die Mittel sollen der Weiterentwicklung der Plattform, der Services und dem Ausbau des Teams dienen.

Einen Strandkorb zu mieten, ist in der Regel ein sehr zeitaufwändiges Unterfangen. Preise und Verfügbarkeit sind in der Regel erst vor Ort ersichtlich. An eine Onlinebuchung ist in den meisten Fällen nicht zu denken. Und dass, obwohl Reisen seit Jahren online gebucht werden.

Darin sahen die drei Gründer Christian Henk, Bernhard Sourdeau und Jens Hinrichs eine große Chance, um den Touristen einen besseren Service und mehr Planbarkeit ihres Strandurlaubs zu ermöglichen.

Investor Lucius Bunk, sagt: “Die Strände haben noch großen Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Gemeinsam haben wir in den kommenden Jahren noch viel vor.” Dazu zählen neben der Ausweitung des Angebots auch weitere Services. Seit neuestem können Urlauber auch Essen und Getränke aus dem Strandkorb heraus bei der lokalen Gastronomie bestellen. So wird Strandurlaub noch entspannter.

Das Unternehmen wurde 2021 in Hamburg gegründet. Der Markt ist sehr fragmentiert mit über 400 Strandkorbvermietern. Über 50 Strandkorbvermietungen an den deutschen Küsten sind bereits an Bord, darunter namhafte Destinationen wie Kampen (Sylt), Nieblum (Föhr) oder Cuxhaven. Mehr als 12.000 Buchungen konnten in dieser Saison 2022 bereits über die Plattform und über die App abgewickelt werden.

Neben den Urlaubern profitieren auch die Strandkorbvermieter von der zentralen Buchungsplattform www.strandbutler.de. Die generieren als Geschäftspartner mehr Umsatz, indem sie ihre buchbaren Strandkörbe online verfügbar machen. Zudem werden sie effizienter und sparen Zeit, denn Strandbutler übernimmt neben der Abwicklung der Buchung und Bezahlung des gemieteten Strandkorbs auch die Kundenbetreuung.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle: Strand & Mehr GmbH