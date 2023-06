stromee ist Preisträger des Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023

Das innovative Ökostrom-Startup stromee wurde mit dem Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023 in der Kategorie “Onlineplattform/Marktplatz” ausgezeichnet. Der Preis würdigt herausragende Projekte, die vorbildhaft Nachhaltigkeit umsetzen und wird jährlich vom Deutschen Institut für Service-Qualität, dem DUP UNTERNEHMER-Magazin und ntv verliehen.

“Der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2023 ist eine wunderbare Anerkennung für das Engagement und die Arbeit unseres Teams bei stromee. Die Auszeichnung bestätigt unseren ganzheitlichen Ansatz für ein nachhaltiges Energieleben und die Bedeutung unserer digitalen Plattform, die es Kunden ermöglicht, direkt mit regionalen Stromerzeugern verbunden zu werden”, erklärt Mario Weißensteiner, Gründer und Geschäftsführer von stromee. “Die Anerkennung ist zudem ein großer Ansporn für uns, weiterhin innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Vielen Dank an die Jury und alle, die uns auf diesem Weg unterstützt haben.“

Der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte wurde am 06. Juni 2023 in einer feierlichen Zeremonie in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz vergeben. Die Gewinner wurden von einer hochkarätig besetzten Jury ausgewählt, die insgesamt 283 Unternehmen und deren Projekte bewertet hat. Die Juryvorsitzende Yvonne Zwick (B.A.U.M. e.V.) betonte die Innovationskraft der Unternehmen und die Vielfalt der nachhaltigen Projekte, die in konstruktiven und teils kontroversen Diskussionen bewertet wurden.

Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries, die als Schirmherrin des Awards fungierte, erklärte, dass der Award das nachhaltige Engagement auf allen Ebenen sichtbar machen möchte. Die ausgezeichneten Projekte sollen als Leuchttürme dienen und andere Unternehmen und Institutionen inspirieren, den Bereich Nachhaltigkeit aktiv anzugehen.

Die Jury bewertete die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte anhand von Kriterien wie ökonomischer und ökologischer Wirkung, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität. stromee wurde in der Kategorie “Onlineplattform/Marktplatz” für sein wegweisendes Konzept sowie für nachhaltiges und ganzheitliches Energieleben ausgezeichnet.

Bild Foto-Credit: Pedro Becerra / ntv / DISQ / DUP

Quelle macheete