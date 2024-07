Summer Sun & Tofu Fun – die coolen Sommer-Kreationen von omami

Hurra, der Sommer ist endlich da. Jetzt kommt die beste Zeit des Jahres und wir freuen uns auf grandiose Sommerfeste mit den Kolleg:innen, chillige Grillpartys mit Freund:innen oder Picknicks im Freien mit der Familie. Dabei darf leckeres und gesundes Essen natürlich nicht fehlen. Wer vegetarisch oder pflanzlich unterwegs ist – oder einfach mal was Neues, Cooles ausprobieren möchte – ist bei den leckeren und kreativen Möglichkeiten von omami genau richtig. omami ist Tofu aus ganzen Kichererbsen statt Soja, kommt mit einer köstlichen Marinade und lässt sich direkt in der Pfanne oder auf dem Grill zubereiten. Kurz heiß gebraten wird er außen schön knusprig und innen cremig-zart. Hier sind weitere Sommer-Inspirationen von omami.

Ohhhh…omami, sooo Tofulicious

Der Veggie Burger mit omami Sweet Chilli Tofu-Patty ist ein MUSS für alle Liebhaber:innen von Grill-Klassikern. Mit gegrillten Ananasscheiben schmeckt er erfrischend lecker.

Ganz nett, diese Galette: Die vegetarische Galette mit Tomaten, Feta und omami Tofu Sweet Chili passt perfekt für jedes BBQ.

Griechische Insellust weckt dieser Wassermelonensalat mit Feta und knusprig gegrilltem (oder gebratenem) omami Tofu Sweet Chili. Für alle richtig heißen Tage.

Ciao, Bella Italia! Die neu definierte Tofu Parmigiana kommt mit omami Tofu Smokey Twist und Zucchinistreifen. Da bekommen wir direkt Lust auf Urlaub in Italien.

Gewaffelt und gebraten: omami Tofu Tasty Nature vom Grill mit Frischkäse-Basis, Lachs bzw. veganem Lachs (z.B. aus Karotten) und Gurkenscheiben toppen – schmeckt einfach top!

Ganz sicher nicht spießig, die Tofu-Spieße mit omami Tasty Nature. Gegrillte, geviertelte Ananas gibt den Spießen eine perfekt süß-saure Note.

How to omami

Mit omami geht einfach alles: würfeln, reiben, hacken, zerbröseln, schneiden, rösten, braten, grillen und dünsten. Vom Frühstück oder Lunch To Go bis hin zum Gourmet-Dinner mit den Liebsten überrascht omami immer wieder mit neuen kreativen Möglichkeiten, die die Gerichte nicht nur einzigartig, sondern einfach köstlich machen. omami ist dabei nicht nur ein Ersatz für Fleisch oder Fisch, sondern ein vielfältiges Original, das im Kühlschrank nicht mehr fehlen soll.

Über omami

omami wurde im April 2024 von Christina Hammerschmid in Berlin gelauncht. Die Österreicherin blickt auf 20 Jahre Erfahrung in Konzernen, Familienunternehmen und Start-ups im Lebensmittelbereich zurück. Nach Stationen u. a. bei Vöslauer, Coca-Cola, Veganz und Gorillas hat sich die Plantbased-Pionierin dazu entschieden, ihre langjährige Expertise mit ihrem unternehmerischen Geist zu verbinden. Mit omami möchte sie Tofu in den Mainstream bringen – und setzt dabei auf ganze Kichererbsen statt Soja oder Kichererbsenmehl. Das sorgt nicht nur für einen cremigen Geschmack, der Kichererbsenanbau fördert auch die Bodengesundheit und Biodiversität. Der Next-Gen-Tofu kommt in verschiedenen geschmackvollen Marinaden, ist vielseitig einsetzbar und schnell zubereitet. omami ist frei von Soja, Gluten und sonstigen Allergenen und ist deshalb für alle gedacht – egal, ob vegan, vegetarisch oder omnivor. Die Produkte von omami sind aktuell in Deutschland national bei REWE, in ausgewählten Edeka Filialen, in Österreich bei BILLA Plus und in der Schweiz bei COOP erhältlich.

