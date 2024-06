SUMMERSAVER Wiedersehen mit Gründerin Denise Hahn und ihrem Anti-Wundreib-Stick

Mit SUMMERSAVER konnte Denise Hahn 2021 in der „Höhle der Löwen” überzeugen und hat mit Ralf Dümmel ihren Wunschlöwen als Investor gewinnen können

Die Temperaturen steigen, tolle Sommernächte stehen bevor – aber reibende Hautstellen können die Vorfreude schnell dämpfen. Besonders in der Hitze oder beim Sport kann das an den Oberschenkeln, Füßen oder am BH sehr unangenehm werden. Genau mit diesem Problem kam Gründerin Denise Hahn 2021 in die Löwenhöhle und stellt ihre Lösung vor: Der SUMMERSAVER Anti-Wundreib-Stick schützt effektiv vor Wundreibungen und Scheuerstellen! Die speziell entwickelte Balsamtextur aus pflegendem Mandel- und Kokosöl lässt sich ganz einfach vorsorglich an den betroffenen Stellen auftragen und passt in seinem edlen Design in jede Tasche.

Im Staffelfinale der 15. Staffel der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ berichtet Gründerin Denise Hahn beim Wiedersehen von der unglaublichen Erfolgsgeschichte mit ihrem Startup.

Von der Löwenhöhle in jeden deutschen Drogeriemarkt!

Auf der Suche nach einem starken Geschäftspartner nahm Gründerin Denise Hahn 2021 an der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ teil. Es hat sich gelohnt: Begeistert von dem Problemlöser SUMMERSAVER und der kompetenten jungen Gründerin ging Ralf Dümmel einen Deal mit ihr ein.

Seither hat das Startup wichtige Meilensteine erreicht: Neben den beeindruckenden Verkaufszahlen ist es Gründerin Denise in Zusammenarbeit mit dem Team von Ralf Dümmel und der DS Gruppe gelungen, in allen deutschen Drogeriemärkten gelistet zu werden.

„WOW – was für eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Denise hat einen echten Problemlöser entwickelt und unendlich viele Menschen werden Denise dankbar sein: “Einen Wolf laufen” hat mit SUMMERSAVER ein Ende. Und die Zahlen sprechen für sich – in kurzer Zeit haben wir über 600.000 SUMMERSAVER verkauft und einen Handelsumsatz von über zehn Millionen Euro erzielt und darüber hinaus eine Listung in allen deutschen Drogeriemärkten erzielt. Das ist eine unglaubliche Leistung.

Denise ist eine großartige Gründerin und ich bin von ihrer Entschlossenheit und ihrem Engagement SUMMERSAVER voranzutreiben zutiefst beeindruckt. Ich bin mega happy, dass ich Denise mit SUMMERSAVER schon so lange begleiten darf und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit – und jetzt wollen wir den internationalen Markt erobern! Auf die SUMMERSAVER, fertig, los…“ Ralf Dümmel Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

„Wenn ich an die Anfänge, nach meinem Pitch in der Höhle zurückdenke, kann ich kaum in Worte fassen, wie glücklich es mich macht, genau das erreicht zu haben, wovon wir geträumt haben – nämlich SUMMERSAVER in allen Drogeriemärkten deutschlandweit verkaufen zu können. Für mich hat diese Erfolgsgeschichte einen sehr emotionalen Wert, nicht nur weil ich selbst an Wundreibung litt, sondern weil ich mich damals finanziell in einer sehr schwierigen Lage befand. Ich saß in einer leeren Wohnung ohne Möbel und habe dort das Startup gegründet.

Dass ich heute hier stehe und mir ein Team von 20 großartigen Mitarbeitern aufbauen konnte, macht mich unglaublich stolz. Ich bin Ralf und seinem Team sehr dankbar, dass sie mich bis hierher derartig unterstützt haben, und ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.“ Denise Hahn, Gründerin von SUMMERSAVER

SUMMERSAVER – ein MUST-HAVE zu jeder Zeit, immer mit dabei!

Um den Erfolg auch online noch weiter auszubauen, organisiert das Startup ein Diversity Fotoshooting im Fotostudio des Headquarters der DS Gruppe, um neues Bildmaterial für die Website zu schießen. Im Fotoshooting lichtet die Fotografin die verschiedenen Anwendungsgebiete für den SUMMERSAVER Anti-Wundreib-Stick ab: Ideal für Oberschenkel, Füße, BH-Kontur, Sport und vieles mehr.

Durch die gezielte Auswahl der Models, hebt die Kampagne die diverse Zielgruppe von SUMMERSAVER vor: SUMMERSAVER ist für ALLE! Egal ob jung, alt, Mann oder Frau, sportlich oder kurvig – Wundreibung kann jeden betreffen.

SUMMERSAVER ist unter www.summersaver.de aktuell für 17,99€ – aber auch im Handel – erhältlich.

Fotocredits: SUMMERSAVER | DS Unternehmensgruppe

Quelle SUMMERSAVER | DS Unternehmensgruppe