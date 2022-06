“SUPER VODKA. Ohne Alkohol. Kickt trotzdem.” Im März 2022 zündet The Glory Mornin’ Company nach der erfolgreichen Einführung ihres GLORY MORNIN’ SUPER VODKA eine neue Stufe. GLORY MORNIN’ SUPER VIVID ist die konsequente Weiterentwicklung des Portfolios, als Begleiter für die perfekte Nacht – bis zum Morgen, einem Glory Mornin’. Und dazu eine echte Weltneuheit!

Basierend auf dem GLORY MORNIN’ SUPER VODKA – destilliert aus weissem Reis – wurde diesem der Alkohol entzogen und mit Destillaten von der Japanischen Yuzo – einer Zitrusfrucht-, Grünem Tee und der Cola Nuss verfeinert. Zusammen mit natürlichem Koffein ist dabei eine alkoholfreie Alternative zum großen Bruder Vodka entstanden, die einen echten Nutzen im Nachtleben verspricht: wach und fit bleiben.

Beim Geschmack soll die herbe und bittere Note bewusst an die Schärfe von Alkohol erinnern – abgerundet mit einem fruchtigen und leichten Abgang aus Yuzo und grünem Tee.

Gemacht zum Mixen. Ein Drink mit einer Basis aus 5cl SUPER VIVID enthält dann soviel Koffein wie eine Dose Energy Drink oder eine Tasse Kaffee – also der perfekte Party-Ersatz zu künstlichen und süßen Energiegetränken, oder eine frische Alternative zum Nachmittagskaffee.

Das SUPER VIVID kann in nahezu jedem Longdrink oder Cocktail als Ersatz für eine Spirituose verwendet werden – selbstverständlich bei den alkoholfreien Varianten von sonst Vodka-basierten Drinks wie einem Moscow Mule oder Cosmopolitan, aber ebenso in allen Drinks mit Zitrusnote wie Sours oder Fizzes. Damit ist der Kreativität keine Grenze gesetzt und für jeden Geschmack etwas dabei. SUPER VIVID Soda, Tonic oder Cranberry werden dabei sicher die häufigsten Vertreter leichter, alkoholfreier und hochwertiger Wachmacher Drinks. Gemischt wird 1:4, also genau so wie bei alkoholischen Longdrinks: 5cl Super Vivid auf Eis, 20cl Tonic, Soda oder Cranberry, etwas Limette und schon steht der leckere und leichte Party Verlängerer.

Der SUPER VIVID besteht aus 100% natürlichen Zutaten, enthält keinen Zucker – und ist damit nahezu kalorienfrei (6 kcal pro Portion 5cl). “Alkoholfreie Destillate sind das am schnellsten wachsenden Segment in der Spirituosen Kategorie”, sagt Marc Aufzug, Gründer von The Glory Mornin’ Company, “wir glauben aber, dass solch ein Produkt insbesondere in der Gastronomie neben einem guten Geschmack einen echten Nutzen für den Gast haben muss. Mit unserem GLORY MORNIN’ SUPER VIVID bieten wir die beste Alternative zu alkoholischen Spirituosen bzw. Vodka, schaffen in alkoholfreien Drinks einen echten Mehrwert für den Kunden und einen messbaren Vorteil für den Gastronomen gegenüber den derzeitigen koffeinhaltigen Alternativen Energy Drink, Cola oder Kaffee.”

Der GLORY MORNIN’ SUPER VIVID wird derzeit exklusiv in der Gastronomie vermarktet und ist in Kürze für jeden auf www.glorymornin.com erhältlich.

Quelle The Glory Mornin‘ Company GmbH