Sweet dreams are made for kids

Die Suche nach der guten Nacht von Miriam Prätsch

Schlaf gut, mein Engel.

So oder so ähnlich bringen wir unsere Kleinen jeden Abend ins Bett. Stets in der Hoffnung, dass wir uns nach einer Gute-Nacht-Gechichte ganz still und leise aus dem Kinderzimmer schleichen und unser Nachwuchs eine erholsame Nacht geniessen darf. Oft ist das auch der Fall. Doch immer öfter stellt sich heraus, dass unsere Kinder unter Schlafmangel und Schlafstörungen leiden. Warum ist das eigentlich so? Miriam Prätsch ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und hat als Mama einer kleinen Tochter bereits mehrere Kinderbücher erfolgreich herausgebracht. In ihrem aktuellen Kinderfachbuch „Die Suche nach der guten Nacht“ geht sie dem Thema Schlaf auf den Grund und zeigt, wie Kinder und Eltern eine gute Nacht optimal fördern können.

Über das Buch „Die Suche nach der guten Nacht“ von Miriam Prätsch

Kinder müssen eigentlich viel schlafen. Und Koalas noch viel mehr! Doch bei Stella und ihrem kuscheligen Freund Karli will es einfach nicht klappen. Klar, dass sie morgens ganz müde sind. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach dieser „guten Nacht“, die ihnen immer alle wünschen. Und siehe da: Jeder, mit dem sie sprechen, kann etwas Interessantes übers Schlafen erzählen. So treffen sie zum Beispiel Stellas Kinderärztin, einen Koch, eine Schlafforscherin, einen Sportler und einen buddhistischen Mönch. Stella und Karli erfahren viel Spannendes über Schlafphasen und Schlaftypen und lernen was Schlafen mit Lernen und Gesundheit zu tun hat oder welchen Einfluss elektronische Medien auf das Schlafen haben. Sie erhalten viele Tipps, wie sie sich am Tag verhalten können, um besser ein- und durchzuschlafen.

Die „Suche nach der guten Nacht“ von Miriam Prätsch ist ein Kinderfachbuch für Kinder ab 4 Jahren. Es ist unterteilt in eine Geschichte mit Mitmach-Seiten für die Kinder und einen ausführlichen Fachteil für Eltern, mit Hintergrundinformationen rund um das Thema Ein- und Durchschlafen. Begleitend dazu gibt es ein Schlaftagebuch und Bastelmaterial zum Download.

Über Miriam Prätsch

Miriam Prätsch wurde 1989 in Mainz geboren, ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Mama einer kleinen Tochter. Sie arbeitet aktuell als Leitende Psychologin am ZPP der Universität Heidelberg (Zentrum für Psychologische Psychotherapie) und ist zudem als Kinderbuchautorin und Dozentin tätig. Bei der Arbeit mit ihren kleinen Patient:innen entwickelt sie immer wieder neue Ideen für psychologische Kinderbücher und Spiele und hat bereits fünf therapeutische Kinderfachbücher veröffentlicht.

Das Buch „Die Suche nach der guten Nacht“ ist im Mabuse-Verlag erschienen und Online sowie überall im Buchhandel erhältlich. Es kostet 24,00€.

Titelbild:©MiriamPrätsch

Quelle Sonja Berger -Public Relations