Tagungen und Team-Events in der Natur

Moderne Tagungen in der ruhigen Natur: Die Hollerhöfe begeistern als modernes Tagungshotel in der schönen Natur der Oberpfalz mit drei individuellen Tagungsräumen. In der ausgebauten und renovierten Dorfscheune, der mit einer weitläufigen Küche ausgestatteten Holler-Manufaktur sowie dem mobilen Tiny House, ist Platz für produktive und kreative Tagungen und Team-Events. Mit Hilfe der modernen technologischen Ausstattung ist es zudem möglich, hybride Tagungen abzuhalten und somit weiterhin auf Wunsch die Kontakte zu reduzieren oder Teilnehmer aus der ganzen Welt dabei zu haben. „Mit der Kombination aus dem Tagen vor Ort und dem Zuschalten weiterer Teilnehmer auf dem digitalen Wege, freuen wir uns unseren Tagungsgästen das hybride Tagen zu ermöglichen,“ erklärt Inhaberin Elisabeth Zintl.

Die Tagungsräume der Hollerhöfe

Das idyllische Dorf Waldeck liegt inmitten von grünen Wiesen und Wäldern und schafft damit die ideale Ausgangslage für kreatives Arbeiten und erfolgreiches Tagen. Die Hollerhöfe haben ein besonderes Konzept, denn leerstehende Häuser wurden renoviert und in die Dorfstruktur integriert. Somit sind durch dieses Konzept Reisende „zu Gast im Dorf“. Auch die Tagungsräume der Hollerhöfe sind allesamt renoviert und mit moderner Technik ausgestattet.

Die Dorfscheune liegt im rund 3.000 Quadratmeter großen Obstgarten der Hollerhöfe und verfügt über eine große Terrasse und zahlreiche Sitzgelegenheiten um die Scheune herum. Im Erdgeschoss ist Platz für eine große Leinwand und ausreichend Bestuhlung und im zweiten Stock gibt es einen Fußball-Kicker für die Pausen.

Die Holler-Manufaktur steht für Tagungs- und Event-Gäste der Hollerhöfe bereit. Highlight ist die vollständig ausgestattete Küche, welche bei Tagungsgästen gerne für gemeinsame Koch-Workshops oder Essenspausen genutzt wird. Eine Terrasse und ein separater Seminarraum runden die Räumlichkeiten der Manufaktur ab.

Das mobile Tiny House der Hollerhöfe kann flexibel überall in der umliegenden Natur positioniert werden. Somit können Tagungsgäste wortwörtlich mitten in der Natur ihren Ideen freien Lauf lassen und neue Konzepte erarbeiten. Die notwendige technische Ausstattung ist natürlich auch im Tiny House gegeben und Familie Zintl freut sich, den Tagungsgästen Proviant zur Verfügung zu stellen.



Tagungsaktivitäten und -pauschalen

Familie Zintl hat die Naturerlebnis-Akademie mit ins Leben gerufen und verbindet gerne die Angebote mit den Übernachtungen in den Hollerhöfen. Als ergänzendes Programm zu den Tagungen freut sich das Team der Naturerlebnis-Akademie den Gästen Aktivitäten wie Waldbaden oder Kräuterwanderungen näher zu bringen. Wie der Name schon sagt, liegt der Fokus auf dem Erleben der Natur. Die Hollerhöfe bieten in Kooperation auch Aktivitäten wie Bogenschießen oder Krav Maga an.

Für eine passende Versorgung ist mit den Pauschalen der Hollerhöfe bestens gesorgt. Tagungsgäste können zwischen Halbtags- oder Tagespaketen wählen und somit für die Teilnehmer die richtige Versorgung zusammenstellen. Die Tagungspauschalen der Hollerhöfen sind unter https://www.hollerhoefe.de/tagungen/tagungspauschalen/ zusammengefasst.

Bild Die Hollerhöfe, Foto © Thomas Gruber_green apple

Quelle SCHAFFELHUBER COMMUNICATIONS GMBH