Ankerkraut bringt Covid-Betroffenen mit „Taste Again“ die Lust am Essen zurück

Leckeres, geschmackvolles Essen und die Verbreitung von Lebensfreude durch den bewussten Genuss von Lebensmitteln – das ist die Leidenschaft der Hamburger Geschmacksmanufaktur Ankerkraut. Doch Millionen von Menschen haben sich in den letzten Jahren weltweit mit COVID-19 infiziert. Viele von ihnen leiden unter Geschmacksstörungen und sind auch lange nach der Genesung noch davon betroffen – ebenso wie viele Krebspatienten. Zusammen mit den von der Wissenschaft beratenen Experten der gemeinnützigen Kochschule Life Kitchen aus England hat Ankerkraut nun spezielle Gewürzmischungen entwickelt, die Betroffenen dabei helfen sollen, ihre Freude am Essen wiederzufinden.

Es ist eines der häufigsten Langzeitsymptome von Covid-19: die Störung des Geruchs- und Geschmackssinns. Bei vielen Betroffenen sind diese Sinne auch Monate nach der Erkrankung noch nicht wiederhergestellt. Um diesen Menschen zu helfen, ihren Geschmackssinn wieder zu reaktivieren, ging die Hamburger Geschmacksmanufaktur Ankerkraut eine Kooperation mit der 2017 von Ryan Riley und Kimberley Duke gegründeten gemeinnützigen britischen Organisation Life Kitchen ein.

Das Ergebnis der spannenden Zusammenarbeit: „Taste Again“, eine limitierte Edition von Ankerkraut-Gewürzmischungen, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen von Life Kitchen und des Centre for the Study of the Senses der University of London basieren. Mit diesen besonderen Mischungen können Betroffene ihren Geschmackssinn langfristig wieder trainieren und somit die Freude am Essen wiedererlangen.

Riley hat bereits 2021 ein Kochbuch für Menschen mit Geschmacksstörungen geschrieben und weiß: „Durch die gezielte Auswahl von Lebensmitteln und durch die Kombination spezieller Inhaltsstoffe kann es gelingen, Menschen mit Geschmacksstörungen die Freude am Essen zurückzugeben. So sind zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch oder Eier ein No-Go, da sie für die Betroffenen abstoßend schmecken. Auch der Geschmack von Kaffee oder Fleisch sind problematisch. Hilfreich hingegen sind säurehaltige Zutaten oder überraschende Kombinationen, zum Beispiel aus Schärfe und Kälte, ebenso wie Konsistenz und Textur der Speisen.“ Eine große Rolle spielt laut Riley umami – der würzige Geschmack, den man zum Beispiel von Parmesankäse, Sojasauce oder Pilzen kennt. Dieser fünfte Geschmackssinn neben süß, sauer, salzig und bitter wirkt wie ein Geschmacksverstärker.

Für Anne und Stefan Lemcke, Gründer von Ankerkraut, ist Taste Again ein Herzensprojekt: „Wir verkaufen mehr als nur Gewürze, bei Ankerkraut geht es immer auch um die Liebe zum Essen, um Genuss und um Gemeinschaft“, erklärt Anne Lemcke. „Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, es bedeutet soziales Miteinander und Lebensfreude. All das geht Menschen mit Geschmacksstörungen verloren. Da Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in unseren Unternehmenswerten fest verankert sind und wir an die Wichtigkeit der Hilfsbereitschaft glauben, ist das Projekt Taste Again uns eine besondere Herzensangelegenheit.“ Taste Again ist auch in anderer Hinsicht ein Projekt für den guten Zweck: Mit den Erlösen der limitierten Gewürz-Sonderedition unterstützen die Hamburger die gemeinnützige Arbeit von Life Kitchen.

Bild Ankerkraut LifeKitchen Würzige Kichererbsen Toasties ©Ankerkraut GmbH

Quelle redroses communications GmbH