TENGELMANN VENTURES INVESTIERT IN WHOLEY

Tengelmann Ventures investiert im Zuge einer Kapitalerhöhung in die Berliner Food-Marke Wholey

Neben Tengelmann Ventures beteiligen sich Feast Ventures sowie weitere Kapitalgeber*innen und Business Angels mit mehr als 6 Millionen Euro am Berliner Unternehmen. Wholey plant mit der neuen Finanzierung sein Wachstum zu beschleunigen und seine Produktpalette zu erweitern. Dafür wird das Unternehmen in Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb investieren. Der Schwerpunkt im Vertrieb wird auf dem Ausbau der Retail Distribution in Europa liegen.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung der Investor*innen auf unserem weiteren Weg“, sagt Casimir von Carmer, Mitgründer und COO. „Mit dem Investment können wir Wholey als Marke im Frühstückssegment stärken und noch mehr Kund*innen mit weiteren gesunden und leckeren Frühstücksprodukten erreichen. Wir sehen uns gut aufgestellt, um unser Wachstum weiter voranzutreiben.“

Wholey fokussiert sich auf innovative, pflanzliche Frühstücksprodukte und bietet neben Ready-to-Blend Smoothie Bowls, Granolas, Aufstriche und Porridges an. Die hochwertigen Bio-Produkte werden aus rein natürlichen Zutaten hergestellt und sind frei von künstlichen Konservierungs- und Zusatzstoffen.

Die Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Meilenstein für Wholey, das von Alexander und Philipp Stahr, Casimir von Carmer und Alexander Carsten, 2016 gegründet wurde. Seitdem hat das Unternehmen seinen Kundenstamm stetig erweitert und Partnerschaften mit führenden Einzelhändlern wie REWE und EDEKA geschlossen. Die Produkte sind an über 5.000 Point of Sale (PoS) in sieben Ländern erhältlich. Wholey zählt zudem unter anderem zahlreiche Fußball-Profiteams und weitere Spitzensportler*innen zum Kundenkreis.

Julia Lang, Investorin bei Tengelmann Ventures: „Wir freuen uns, Wholey bei der Mission zu unterstützen, Frühstücksgewohnheiten neu zu definieren und den traditionellen Regalflächen mit Innovation, Geschmack und gesunden Zutaten einen neuen Anstrich zu verleihen. In Wholeys wachsender Durchdringung des Lebensmitteleinzelhandels sehen wir die Bestätigung, dass die Produkte Konsument*innen nachhaltig überzeugen und ihren Platz im Einkaufswagen finden – auch in Krisenzeiten.“

„Wir sind davon überzeugt, dass der Schwerpunkt auf Qualität, Nachhaltigkeit und Bequemlichkeit bei den Verbraucher*innen, die nach gesunden und bequemen Frühstücksoptionen suchen, Anklang finden wird. Wir sind auch beeindruckt von Wholeys Fähigkeit, in kurzer Zeit eine starke Marke zu entwickeln und einen treuen Kundenstamm aufzubauen.“, ergänzt Benedikt Stoeckert, General Partner bei Feast Ventures.

Bilder Wholey

Quelle KARKALIS COMMUNICATIONS GMBH