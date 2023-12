Geheimnisse und Allianzen: Eine faszinierende Fortsetzung in The Atlas Paradox

Tauchen Sie ein in die Welt von The Atlas Paradox, wo verborgene Geheimnisse enthüllt und unerwartete Allianzen geformt werden, in dieser packenden Fortsetzung von Olivie Blakes The Atlas Six

The Atlas Paradox ist die Fortsetzung zu Olivie Blakes The Atlas Six, erschienen 2023 im FISCHER Tor Verlag. In diesem Buch folgen wir wieder den ehemaligen 6 Anwärtern. Nach und nach werden mehr Geheimnisse aufgedeckt und neue Fragen gestellt. Allianzen brechen und neue Allianzen werden geschmiedet.

Auch in diesem Buch ist Blakes Schreibstil lyrisch und leicht zu lesen. Das Buch hat wieder nur einen leichten Spannungsbogen was zu erwarten war, da sich die Autorin hauptsächlich auf die Charakter konzentriert.

Zu den Charakteren die der Leser im ersten Buch kennengelernt hat kommen nun weitere. Zusätzlich kommen drei weitere Charakterperspektiven hinzu, durch die der Leser das voranschreiten der Geschichte verfolgen kann. Hier war mir immer noch Callum am liebsten, wobei die Sichtweisen von Nico und Tristan auch sehr spannend waren. Besonders ihre auf Abneigung basierende zweck Allianz war sehr amüsant. Reina war in dem zweiten Band auch interessanter als im ersten.

Wenn sie zuvor kaum mehr getan hat als zu lesen, zeigt sie nun ihre Ehrgeizige Seite. Und wie Ehrgeizig sie sein kann. Die beste Charakter Entwicklung hatte jedoch Libby Rhodes. Zum ende des Buches war die Libby aus dem ersten Buch kaum noch wieder zu erkennen.

Die Autorin geht hier noch tiefer auf ihre im ersten Band angeschnittene Theorien ein, wobei auch hier die Physikalischen Aspekte gut zu verstehen sind. Neben dem Naturwissenschaftlichen Aspekt geht Blake nun auch mehr auf die Psychologie der Charaktere ein was besonders stark in den ersten paar Kapiteln durch das Initiationsritual deutlich wird. Hier werden die Allianzen aus Buch Eins auf die Probe gestellt. Das Motiv des Ethisch Moralen Handelns zieht sich auch hier durch das Buch. Wobei es interessant ist das ich mehr mit denen mitgefiebert habe, die ganz klar selbstsüchtig handeln.

Schlussendlich lässt sich sagen das der Autorin hier ein super zweiter Band gelungen ist der nicht enttäuscht und weiter den Baustein für das Finale in Band drei legt. Es wird spannend zu sehen welche Allianzen halten, welche Seite gewinnt und wer am ende des dritten Bandes noch am leben sein wird.

Herausgeber ‏ : ‎ FISCHER Tor; 1. Edition (26. April 2023)

Sprache ‏ : ‎ Deutsch

Gebundene Ausgabe ‏ : ‎ 560 Seiten

ISBN-10 ‏ : ‎ 359670765X

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3596707652

Originaltitel ‏ : ‎ The Atlas Six / 02