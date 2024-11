The Female Company startet Crowdinvesting über WIWIN

The Female Company ist ein 2018 gegründetes FemCare-Startup aus Berlin. Am heutigen Dienstag startet das Unternehmen eine Finanzierungsrunde über die nachhaltige Crowdinvesting-Plattform WIWIN. Das Volumen der Emission liegt bei 1,5 Millionen Euro. Privatpersonen haben bereits ab 250 Euro die Möglichkeit, direkt per digitalem Wertpapier in The Female Company zu investieren. Die tokenbasierte Schuldverschreibung ist mit 8,1 Prozent Zinsen pro Jahr plus variablem Bonus verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.

The Female Company will sämtliche Tabus rund um den weiblichen Körper brechen und eine Plattform schaffen, die schamfrei über intime Themen aufklärt. Die Vision des Unternehmens ist, Frauen und Menstruierende von der ersten Periode bis zur Menopause zu begleiten – vom Bio-Tampon zur Period Panty bis zu patentierten absorbierenden Stillprodukten. “Wir setzen hier stark auf technische Innovationen und Transparenz über die Inhaltsstoffe unserer Produkte”, erklärt Gründerin Ann-Sophie Claus.

Das Berliner Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen: “Wir haben über 1,5 Millionen Produkte verkauft und haben bereits 2019 einen Netto-Umsatz von über 700.000 Euro erzielt. Seitdem wächst unser Unternehmen jährlich durchschnittlich um 82 Prozent. Unsere Community von knapp 500.000 Followerinnen und Followern ist die größte am FemCare-Markt”, sagt Ann-Sophie Claus.

Internationale Expansion als nächster Schritt

Mit der Finanzierungsrunde will das Unternehmen laut der Gründerin das eigene Wachstum beschleunigen und neue Produkte entwickeln: “Wir planen die Einführung der nächsten Generation unserer Period Panty, die so dünn wie reguläre Unterwäsche sein wird sowie eine Reihe patentierter Stillprodukte schon in 2025.” Außerdem steht für The Female Company die Expansion in Märkte wie die Niederlande und Skandinavien an, wodurch das Berliner Startup noch mehr Personen erreichen will.

Für ein Crowdinvesting hat sich The Female Company entschieden, weil das Unternehmen die eigene Community direkt in die Vision einbinden will, wie Ann-Sophie Claus betont: “Wir entwickeln unsere Produkte gemeinsam mit ihnen, arbeiten extrem eng mit unserer großen Community zusammen – wieso sie also nicht auch als ‘Investorinnen’ dabei haben?”

WIWIN als Finanzierungspartner: “Teilt unsere Werte”

Das Thema Nachhaltigkeit hat für The Female Company einen extrem großen Stellenwert, berichtet Ann-Sophie Claus: “Jährlich werden allein in Europa etwa 49 Milliarden Einweg-Hygieneartikel verwendet und entsorgt. Unsere Period Panties und Bio-Tampons bieten nachhaltige Alternativen, die Müll reduzieren und keine Schadstoffe enthalten.” Mit der nachhaltigen Crowdinvesting-Plattform WIWIN hat das Unternehmen laut der Gründerin “den idealen Partner gefunden, der unsere Werte in Bezug auf gesellschaftliche Verantwortung teilt”.

Bild:The Female Company (Bildquelle: The Female Company)

Quelle: ALIVE Communication GmbH