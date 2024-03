The Founder Summit am 06. und 07. April 2024

The Founder Summit holt Shirin David, Pamela Reif und Kool Savas nach Wiesbaden

Deutschlands größte Konferenz für Gründer und Unternehmer geht mit legendärem Line-up in die siebte Runde

The Founder Summit, Deutschlands größte Konferenz für Gründer und Unternehmer, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln wollen, geht in die siebte Runde. Am 06. und 07. April 2024 öffnet die Entrepreneur University im RheinMain CongressCenter Wiesbaden wieder für über 7.000 Teilnehmer, 100 Speaker und 200 Aussteller ihre Pforten.

Ein Wochenende mit intensivem und vor allem werthaltigem Programm erwartet die Zuschauer. Hier sprechen die erfolgreichsten Gründer, nationale und internationale Unternehmer sowie weltbekannte Berühmtheiten und geben den Teilnehmern wertvolles Wissen zum Nachmachen an die Hand. Strategien und Taktiken direkt aus der Praxis in den Bereichen Online-Marketing, Sales, Startup, Mindset, Entrepreneurship und Financial Freedom werden geboten, um die Karriere einen Schritt schneller und weiter voranzubringen.

Auch in diesem Jahr hat es das Team der Entrepreneur University wieder geschafft, die absoluten Stars zum Founder Summit nach Wiesbaden zu holen. Shirin David, erfolgreiche Rapperin, Unternehmerin und Lifestyle-YouTuberin wird live auf der Bühne über ihr Business und ihre Erfolgsstory sprechen. Das Ausnahmetalent, das bereits bei „Wer stiehlt mir die Show“ und als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „The Voice of Germany“ zu sehen war, gilt mit knapp 3 Millionen YouTube-Abonnenten und 6,5 Millionen Instagram-Followern als bekannteste Rapperin Deutschlands.

Von Inspirational Speaker Prince Ea erfährt das Publikum persönliche Einblicke in seinen Werdegang und das Geheimnis seines Erfolgs. Mit seinen motivierenden und informierenden Videos zu Themen wie Umweltschutz, Work-Life-Balance und Spiritualität inspiriert der Spoken-Word-Artist Millionen Menschen auf seinen Social Media Kanälen. Noch mehr Erfolgs-, Business- und vor allem Fitness-Tipps bekommen die Teilnehmer bei Pamela Reif, Deutschlands erfolgreichster Fitness-Influencerin. Die Multi-Unternehmerin baute ihr eigenes Fitness-Imperium auf, begeistert ihre Fans als Autorin mehrerer Bücher und brachte eine eigene Food Brand und Hair Care Brand auf den Markt.

Weitere große Speaker wie Jochen Schweizer und Uwe Schüder, besser bekannt als Flying Uwe, werden über ihre faszinierenden Lebensgeschichten sprechen und ihre erfolgreichsten Business-Strategien verraten. Die nächsten Headliner werden zeitnah bekannt gegeben und es darf Großes erwartet werden. In der Vergangenheit konnte die Entrepreneur University u.a. Berühmtheiten wie Mike Tyson, Sir Richard Branson, Jürgen Klopp und Bastian Schweinsteiger gewinnen.

Neben der Mainstage, auf der die Besten der Szene ihre Erfolgsgeheimnisse teilen, erwarten die Teilnehmer verschiedene Themenbühnen, eine Expo Area mit zahlreichen großen Brands, Investoren und Ausstellern, Masterclasses sowie eine Pitch Arena.

Beim diesjährigen Aftershow Konzert wird Kool Savas, einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Vertreter der deutschen Hip-Hop-Szene, dem Publikum ordentlich einheizen.

Eines steht bereits jetzt fest: The Founder Summit ist the place to be für alle Gründer und Unternehmer und diejenigen, die es in naher Zukunft werden wollen.

Tickets gibt es unter www.thefoundersummit.de

Quelle Entrepreneur University