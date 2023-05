The Ritz-Carlton, Vienna eröffnet die Sommersaison der Atmosphere Rooftop Bar

In neuem Design und in Kooperation mit dem französischen Weingut Château Miraval stehen hier die Sommerabende unter dem Motto „Atmosphere meets Provence“

Die beliebte Wiener In-Location, die Atmosphere Rooftop Bar, hat mit einem neuen Design und dem Kooperationspartner Château Miraval die Sommersaison eröffnet. Die Dachterrassenbar im 8. Stock des The Ritz-Carlton, Vienna bietet einen unvergleichlichen Panoramablick auf das Zentrum der Stadt – vom Stephansdom über den Stadtpark bis zur Karlskirche – und ist damit der perfekte Ort für einen entspannten After-Work-Drink mit Freunden und Kollegen, einen Pre-Dinner Aperitivo, eine exklusive Veranstaltung oder sogar die private Hochzeitsfeier.

Auch diesen Sommer verbindet die Atmosphere Rooftop Bar dieses einzigartige Setting mit einer Reise in den Süden – heuer geht es dafür in die Provence; genauer gesagt auf das Weingut Château Miraval. Der Name Miraval wurde 2008 weltbekannt, als das legendäre Schauspielerpaar Brad Pitt und Angelina Jolie das Weingut Château Miraval kauften. Für die Weinproduktion bekamen sie Hilfe von der berühmten Winzerfamilie Perrin, um sich auf Roséweine und Champagner zu spezialisieren und die Weinberge biologisch und in bester Tradition der Familie Perrin zu bewirtschaften.

Gemäß dem sprichwörtlichen Savoir vivre wird mit exzellentem Essen, prickelnden Drinks, preisgekrönten Weinen dem Motto auch kulinarisch unter die Arme gegriffen: Neben den vorzüglichen Trauben der Reben des Château Miraval, liefert die angeschlossene Farm auch die Zutaten – wie zum Beispiel Lavendelhonig, Oliven und Trüffel – für die neu kreierten Signature Cocktails und Speisen der Atmosphere Rooftop Bar.

Das Resultat sind so wohlklingende Cocktails wie der Théorie de l’Olive mit Oliven-Limonade und Wodka oder der Sorbet Lavande bestehend aus einem Lavendel-Honig-Sorbet mit Prosecco. Für den kleinen Hunger gibt es neben herzhaften Rillettes de Saumon oder Pizza à la Truffe auch Süßes wie Tarte au Citron oder Glace à la Lavande – ein Lavendeleis mit kandierten Zitronen auf Olivenöl-Sand. Eine zehn Meter lange Pflanzen- und Kräuterwand mit Zitronenbäumen, Lavendel und Oliven sorgt für ein ebenso provenzalisches wie entspannendes Erlebnis für alle Sinne.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Château Miraval und darauf, unseren Gästen auch in dieser Saison ein einzigartiges Rooftop-Bar-Erlebnis zu bieten“, so Jürgen Ammerstorfer, General Manager des The Ritz-Carlton, Vienna. „Wir sind stolz darauf, unseren Besuchern das Beste an Luxus zu bieten, und diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, genau das zu tun. Die Weine von Château Miraval gehören zu den begehrtesten der Welt und wir freuen uns, sie unseren Gästen in Wien anbieten zu können.“

Château Miraval produziert seit über 400 Jahren und mittlerweile in fünfter Generation außergewöhnliche Roséweine und Champagner und ist durch sein Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation zu einem der angesehensten Weingüter der Welt geworden.

„Wien ist eine Stadt mit einem reichen kulturellen Erbe und wir freuen uns, einen Hauch der Provence in diese historische Stadt zu bringen. Wir glauben, dass die Zusammenarbeit mit The Ritz-Carlton, Vienna ein großer Erfolg sein wird“, so François Perrin.

Das Designkonzept der neu gestalteten Rooftop Bar basiert auf einer eleganten Farb- und Materialpalette, die von der Stilwelt des The Ritz-Carlton, Vienna inspiriert ist. Natursteine und handgefertigte Möbel in verschiedenen Schattierungen von Beige und Grau schaffen eine ansprechende, zeitlose Atmosphäre. Ein besonderes Highlight ist der mit Kristallen durchsetzte Quarzit-Stein Centaurus, der eine einzigartige und glamouröse Note hinzufügt.

Die Atmosphere Rooftop Bar kann bei gutem Wetter täglich von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr (Mai & September) bzw. in den Sommermonaten Juni, Juli und August von 17:00 Uhr bis 01:00 Uhr besucht werden.

Bilder The Ritz-Carlton, Vienna

Quelle Marriott Hotel Holding GmbH