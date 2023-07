Gesunde Konkurrenz für herkömmliche Tiefkühlkuchen

The SNACCIDENTS denkt Kuchen neu und erweitert das Sortiment

Das Münchener Start-Up the SNACCIDENTS ist seit der Gründung in den letzten zwei Jahren stark gewachsen. Das spiegelt sich auch in der stetigen Erweiterung des Sortiments wider. Nach dem Launch der veganen Naked Raw Cake Sorten im Herbst 2022 hat das Unternehmen in diesem Sommer erneut zwei neue Sorten auf den Markt gebracht. Raw Cake Coconut und Cashew Vanilla bringen dank ihrer 100% natürlichen Zutaten frischen Wind ins Tiefkühl-Kuchensortiment und sind der ideale Snack an warmen Sommertagen.

The SNACCIDENTS hat mit den kleinen Raw Cakes eine gesunde, vegane Kuchen-Alternative mit unwiderstehlichem Geschmackserlebnis geschaffen, die gleichzeitig alle Ansprüche an gute, natürliche Zutaten erfüllt. Mit den beiden neuen Raw Cake Sorten Coconut und Cashew Vanille werden zwei aktuelle Geschmacks-Trends bedient. Vor allem mit der Sorte “Cashew Vanilla”, die im Geschmack zwar an Salted Caramel erinnert, aber in einer guten, natürlichen Variante ohne Industriezucker so noch nicht auf dem Markt vorhanden ist.

“Beide neuen Sorten sind auf Wunsch von unserer Community entstanden”, erklärt Saia Winkler, Gründerin und Produktentwicklerin von the SNACCIDENTS. “Aus unserem STRANGERS Cafe in München, das über die Grenzen Münchens hinaus für vegane Raw Cakes bekannt war und aus dem wir the SNACCIDENTS 2021 heraus gegründet haben, sind natürlich noch viele Rezeptideen vorhanden. Und obwohl sich seitdem viel verändert hat, ist eins gleich geblieben – unsere Community steht für uns an erster Stelle. Daher haben wir diese in unsere Entscheidung miteinbezogen, welche beiden Sorten sie sich als nächstes bei uns im Sortiment wünschen und die Abstimmung war schnell eindeutig: Coconut und Cashew Vanilla”.

“Bei der neuen Produktion haben wir aber nicht nur zwei neue Sorten kreiert, sondern vor allem die Rezeptur von allen Sorten nochmals verbessert. Anstatt grober, glutenfreier Haferflocken verwenden wir nun feine, glutenfreie Haferflocken. Das macht den Boden nochmals viel weicher und erzeugt ein noch besseres Geschmackserlebnis. Wir nehmen das Kundenfeedback immer sehr ernst und versuchen uns ständig zu verbessern. Bei allen Zutaten versuchen wir, wo es uns möglich ist, BIO Zutaten zu verwenden, mit dem Ziel, idealerweise bei der nächsten Produktion dann auf 100% BIO Zutaten umzustellen”, sagt Saia Winkler.

Wie bei den anderen Chocolate Raw Cakes besteht der Boden der beiden neuen Sorten ebenfalls aus Datteln und Haferflocken und ist durch die Verbesserung der Rezeptur jetzt noch zarter. Bei der Sorte Cashew Vanilla besteht der innere Kern aus cremigem Cashewmus, einer feinen BIO-Vanillenote und einer Prise Salz. Abschließend wird alles von einer knackigen Kakaoglasur ummantelt, die nach eigener Rezeptur hergestellt wird.

Bei dem Raw Cake Coconut besteht der Kern aus einer sehr saftigen Schicht aus Kokosraspeln und Kokoscreme. “Einfach der ideale Snack für den Sommer, der aus dem Kühlschrank die perfekte, gesündere Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten ist”, beschreibt Julia Korner, Co-Founderin und Marketing Verantwortliche, ihre neue Lieblingssorte.

Wie auch die anderen Sorten kommen alle Raw Cakes ohne raffinierten Zucker, Zusatz- und Konservierungsstoffe aus und sind zudem alle vegan und glutenfrei. Die klassischen Sorten Mandel und Haselnuss, aber vor allem der nussfreie Donut mit dem Blumendekor sind bereits zu Bestsellern im Sortiments geworden. Das wurde im April nochmals deutlich, als der Raw Donut Chocolate den PETA Award für das „beste vegane Dessert“ 2023 in Deutschland gewonnen hat. Das war für die beiden Gründerinnen Saia Winkler und Julia Korner eine große Motivation, nun das Sortiment auch erstmalig in Saisonalitäten zu denken und dementsprechend zu erweitern, um den Kund*innen noch mehr Alternativen zu herkömmlichen Kuchen und Snacks aus nur guten und 100% natürlichen Zutaten anzubieten.

Die neuen Sorten sind ab sofort – wie auch alle anderen Raw Cakes – im Online Shop unter www.thesnaccidents.de deutschlandweit erhältlich.

Quelle: STRANGERS GmbH