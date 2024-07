The summer you turned hydrated

waterdrop® launcht Summer Collection für ein perfektes Picknick

Mit den neuen Microdrink-Sorten ORANGE, ZITRONE und GRAPEFRUIT sowie den wunderschönen, sommerlichen Accessoires, ist Hydration diesen Sommer erfrischender denn je – und stylischer noch dazu.

Menschen sehnen sich seit jeher danach, das Leben zu romantisieren. Nicht umsonst trenden Hashtags wie “Romanticise your life” und sommerliche Entspannung an traumhaften Stränden oder in Bridgerton-ähnlichen Parks in verschiedenen Abwandlungen immer wieder auf Social Media. Mit dieser Ästhetik spielt auch die neue Limited Summer Collection, die waterdrop® diese Woche launcht – ganz nach dem Motto “Träum dich Schluck für Schluck an deine Sommerdestination”. Hier verbinden sich die strahlenden Farben des Sommers mit den zuckerfreien Flavours von Zitrusfrüchten. Das brandneue Geschmackstrio aus ORANGE, ZITRONE und GRAPEFRUIT erfrischt, ganz in waterdrop®-Manier, mit natürlichen Fruchtextrakten und enthält wertvolles Vitamin B und C.

Dank der Bandbreite an Geschmacksnuancen in den drei Sorten ist für jeden etwas dabei: Du genießt die warmen Monate lieber süß mit einer angenehmen säuerlichen Note? Dann ist Orange deine Sorte. Wer den Frischekick in seinen Limos sucht, ist mit den Zitrone-Würfeln gut beraten und wer eher zu den herben Typen zählt, wird mit Grapefruit glücklich. Das Besondere an der Summer Collection ist, dass die neuen Sorten wie Limonade schmecken, aber ganz ohne Zucker auskommen. Damit sind sie kalorienarm und auch geeignet für Diabetiker. Ein kleiner Geheimtipp: Sprudelwasser verwandelt dieses sommerliche Trio in besonders erfrischende Durstlöscher.

Sonnengeküsst und nachhaltig – die neue Form des Picknicks im waterdrop®-Style

Wenn die Sonne am Himmel steht, zieht es die Menschen nach draußen, und wer es lieber entspannt als sportlich mag, für den ist ein Picknick der ideale Weg, um seine Zeit ganz im Sinne der Romantisierung zu verbringen. Entschleunigung lässt sich so mit exquisiten Momenten in der Natur verbinden: Füße im Gras und eine kühle Limonade in der Hand, während man dem Spiel der Baumwipfel im Wind zusieht. Picknick heißt hierbei jedoch längst nicht mehr Tupperdosen und Badehandtuch der letzten Saison als Unterlage – eine gewisse Ästhetik darf auch hier nicht fehlen.

Die eleganten Gläser sowie die zeitlosen Wasserkaraffen aus robustem Borosilikatglas mit Rillenrelief in drei sommerlichen Pastellfarben bringen jedes Picknick auf das nächste Level. Selbst an den Komfort hat das österreichische Hydration-Unternehmen mit der gemütlichen Picknickdecke aus recyceltem Plastik, die ebenfalls zu waterdrops Summer Collection Launch gehört, gedacht. So steht dem nächsten Tag in der Natur mit luxuriöser Atmosphäre nichts mehr im Weg.

“Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit können hierfür auf zuckerhaltige Limonaden und andere Getränke aus der Plastikflasche verzichtet werden”, sagt Martin Murray, CEO und Founder von waterdrop®, “Unsere wiederverwendbaren Edelstahlflaschen gibt es in allen Farben des Regenbogens und sie halten die Getränke selbst im Sommer bis zu 24 Stunden kühl. Das heißt auch: keine abgestandenen, warmen Getränke mehr, wenn man unterwegs ist. Einfach kühles Wasser rein und vor Ort frisch einen der Summer Collection Würfel hinzufügen und schon kann ausreichend Wasser trinken einfach und lecker sein.”

Dank der minimalistischen Verpackung der Microdrinks lässt sich bis zu 98 Prozent Plastik sowie CO2 im Vergleich zu herkömmlichen Getränken in 500ml-Plastikflaschen einsparen. Damit reduziert sich auch die Gefahr, den Picknickplatz zu verschmutzen oder Unmengen von lästigem Müll wieder nach Hause tragen zu müssen.

Worauf also warten? Jetzt steht einem stilvollen, hydrierten Tag im Park, am Strand, am Pool oder irgendwo dazwischen nichts mehr im Weg.

Limited Edition Summer Collection

Die exklusive waterdrop® Summer Collection kommt in drei originellen Geschmacksrichtungen mit je 12 Würfeln pro Packung. Die Sorten enthalten außerdem Vitamin C und Vitamin B.

ORANGE

UVP: €8,99

Erfrische dich mit der saftigen, angenehm-säuerlichen Süße von ORANGE, ganz ohne Zucker. Damit kann man sich orangieren!

ZITRONE

UVP: €8,99

Genieße mit ZITRONE einen zart-säuerlichen, aromatischen Frischekick. Schmeckt wie Limo, aber ohne Zucker!

GRAPEFRUIT

UVP: €8,99

Säuerliche Süße trifft auf angenehm bittere Untertöne – genieße mit GRAPEFRUIT immer und überall rosarote Frische, ganz ohne Zucker!

Wer sich nicht entscheiden kann, findet das Sommertrio aktuell auch als Limited Summer Set für €23,90 im waterdrop® Online Shop.

Accessoires

Karaffe mit Rillenrelief

Glaskaraffe (1 Liter) aus robustem Borosilikatglas

UVP: €29,90

Farbe: Pastellgrün

Diese elegante Karaffe mit Rillenrelief aus robustem Borosilikatglas ist die ideale Tischdeko für jede Gelegenheit & macht mehr trinken noch einfacher! Passende Gläser sind verfügbar und die Karaffe ist spülmaschinengeeignet.

Gläser mit Rillenrelief

2er Set, Aus Borosilikatglas

UVP: €17,90

Farbe: pink, orange, gelb

Ob Sonntagsbrunch oder Dinnerparty, diese eleganten Gläser mit Rillenrelief verleihen jeder Tischdeko das gewisse Etwas – erhältlich in drei Farben! Das Fassungsvermögen beträgt 500ml und die Gläser sind spülmaschinengeeignet.

Picknickdecke

Recyceltes Plastik, Tragegurt, Waschmaschinenfest

UVP: €24,90

Was ist ein schöner Sommertag ohne ein Picknick? Mit dieser vielseitigen Picknickdecke im waterdrop® grün bist du perfekt ausgerüstet für den Sommer!

Summer Carry Bag

Recyceltes Plastik, Robuste, Tragegurte

UVP: €11,90

Den Sommer in der Tasche! Ob Picknickdecke, Sonnencreme oder deine Trinkflasche – mit dieser Tasche in zeitlosem, gestreiften Design hast du die Must-haves deines Sommers immer mit dabei!

Weitere Informationen unter: www.waterdrop.de

Bild Bildrechte: Max Manavi Huber Online & Print use

Quelle Milk & Honey PR