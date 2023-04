THE WAY UP: Ein Stück Geschichte für dein Zuhause

Am 17. April feiert THE WAY UP gemeinsam mit Investor Ralf Dümmel die kommende Zusammenarbeit mit einem großen Launch- und Social Media-Event bei der nachhaltigen Interior-Brand URBANARA in Berlin

Stilvoll einrichten und gleichzeitig Wertschätzung für die Natur zeigen? Das hat sich Lisa Mathieu mit ihrem Startup THE WAY UP auf die Fahnen geschrieben. Ihr beeindruckendes Produktportfolio aus Vasen, Tischen und Geschirr – allesamt aus re- oder upgecycelten Materialien – sorgte in der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ für große Begeisterung unter den Investor:innen und brachte zugleich eine Premiere hervor: Denn Lisa Mathieu überzeugte sowohl Ralf Dümmel, als auch die neue Investorin Janna Ensthaler – seither stehen die beiden Löwen THE WAY UP mit doppelter Power zur Seite.

Gründerin Lisa Mathieu hatte schon immer eine Vorliebe für moderne, minimalistische Inneneinrichtung, aber zugleich auch eine große Verbindung zur Natur und alten Materialien. Da in die Jahre gekommenen Materialien im „Home and Living“-Bereich meist mit rustikalen, altbackenen Möbelstücken assoziiert werden, wollte sie das ändern. So gründete die Berlinerin ihr Startup THE WAY UP und setzte ihr Bedürfnis nach einzigartigen Möbeln eindrucksvoll in die Tat um. Seitdem steht THE WAY UP für moderne Inneneinrichtung mit traditioneller, ganz individueller Geschichte. Ein tolles Plus: Durch das Altglas-Recycling werden neue Rohstoffe und Energie eingespart.

Rund 180 Produkte umfasst das umfangreiche Portfolio von THE WAY UP. Darunter fallen mehr als 100 Vasen in verschiedenen Größen und Formen, die allesamt aus 100 Prozent recyceltem Altglas bestehen – so wie Vase „Valentina“ (Foto). Jede Vase ist somit ein echtes Unikat! Zudem werden durch das Altglas-Recycling neue Rohstoffe und Energie eingespart.

Das gilt auch für das edle Geschirr, insgesamt 49 verschiedene Produkte, wie Gläser, Teller und Schalen, sind die echten Hingucker in jeder Küche. Abgerundet wird das Portfolio aus Altglas-Artikeln von 14 weiteren Deko-Accessoires wie Kerzenständern.

In liebevoller Handarbeit werden die Tischplatten für die Esstische im THE WAY UP Produktkosmos gefertigt – so wie die 160×90 cm große Tischplatte, die zu „Greta“ (Foto) gehört. Die Tischplatte besteht aus bis zu 100 Jahre altem, massivem Stabparkett, das in Fischgrätenmuster gelegt wird. Die Tischplatte ist glatt, d.h. die einzelnen Stäbe des Parketts werden auf die gleiche Höhe gehobelt und geschliffen. „Greta“ ist zudem naturbelassen und lediglich geölt und gewachst.

Ist das Altholz – mit bis zu 100 Jahre alter Geschichte – in unserer Tischlerei angekommen, wird jeder Stab für sich begutachtet, gereinigt und aufgewertet. Entdecke den spannenden Weg vom Altholz bis zum Lieblingsplatz für die ganze Familie.

„Ich hatte schon immer eine Vorliebe für moderne, minimalistische Inneneinrichtung, aber zugleich auch eine große Verbindung zur Natur und alten Materialien. Im Home and Living-Bereich verbindet man mit alten Materialien meist rustikale Möbel oder zusammengeflickte, bunte Stoffe. Ich wollte das ändern und verspürte ein Bedürfnis nach einzigartigen Möbeln: moderne Inneneinrichtung mit traditioneller, individueller Geschichte.“ Lisa Mathieu Gründerin von THE WAY UP

„Ich war direkt Fan von Lisa und ihren Vasen. Das Glas ist 100% recycelt und in Europa produziert. Das hat mir besonders gut gefallen, natürlich nebst den anderen tollen Designs.“ Janna Ensthaler Investorin und Seriengründerin

„Ich bin so stolz auf Lisa, denn was sie bisher mit THE WAY UP als one woman show geschafft hat: Einfach RESPEKT! Vasen aus 100% Altglas und Tische aus alten Holzparkettböden! Ich bin so überzeugt von diesen wundervollen Produkten. Mit Lisa denken wir Nachhaltigkeit dank des Upcylings neu.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

THE WAY UP Produkte sind unter www.the-way-up.de – aber auch im Handel – erhältlich

Bilder: RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Unternehmungsgruppe