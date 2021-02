Auf und hinter der Bühne: menschlich, mitreißend, motivierend

Thomas Heursen, General Manager Global Partner Relations und Geschäftsführer, verkörpert sein Unternehmen wie kein zweiter. „Man könnte sagen, er lebt unser Geschäftsmodell und unsere Produktwelten mit Haut und Haaren. Thomas Heursen begeistert die Menschen, professionell, leidenschaftlich und vor allem menschlich. Er ist nicht nur mit LR groß geworden, sondern hat auch für LR Großes geleistet“, erklärt Andreas Friesch, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei LR.

Der 58-jährige Thomas Heursen hat sein Metier von der Pike auf gelernt: 1990 startete er seine Karriere als LR Vertriebspartner, stieg nach wenigen Monaten zum Orgaleiter auf und wechselte zwei Jahre später als stellvertretender Vertriebsleiter auf die andere Seite des Unternehmens. Es folgten schnell die Stationen als Mitglied der Geschäftsleitung, Gesamtvertriebsleiter und Geschäftsführer Vertrieb.

Moderationsprofi und Persönlichkeit

Im Rahmen des LR Kick-Off Events im Januar ehrten Kollegen, Vertriebspartner und seine Familie in ihren Videobotschaften den Jubilar Thomas Heursen. Sie dankten ihm für seine motivierenden Moderationen auf Events, in Seminaren und Workshops, für seine Freundschaft und Menschlichkeit. Eine große Wertschätzung für jemanden, der selbst den Menschen immer in den Mittelpunkt stellt. Heursen gelingt es auf allen Ebenen, mit Spaß und Begeisterung, aber auch mit Professionalität und Seriosität, die LR Familie mitzureißen. „Er rockt nicht nur regelmäßig die große Bühne, sondern ist auch so oft wie möglich persönlich bei den Vertriebspartnern im In- und Ausland unterwegs. Thomas Heursen live zu sehen, ist immer wieder ein Erlebnis, denn er gibt jedem Event – egal wie groß oder klein – einen ganz besonderen Charakter. Er bewegt Menschen wie kein Zweiter, bestätigen seine Weggefährten.

Wertvolles Vorbild mit viel Herzblut

Thomas Heursen ist durch und durch Familienmensch, diese Eigenschaft leitet ihn auch in seinem Berufsleben. So hat er großes Einfühlungsvermögen, immer ein offenes Ohr und steht jedem zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. „Ich bin davon getrieben, möglichst viele Partner zu erreichen und zu motivieren. Ich denke in ihrem Sinne und treibe dann gerne die Dinge intern voran, die unsere Vertriebspartner für den Erfolg ihres Geschäfts brauchen“, so Heursen.

Sein Herz schlägt für LR und daher wunderte es die Kollegen und Vertriebspartner auf dem Kick-Off Event auch nicht, dass er – zunächst sichtlich gerührt von den sehr persönlichen Videobotschaften – anschließend wieder professionell den Schalter umlegte und sie alle auf die gemeinsame Zukunft einstimmte. Er wünschte sich und der gesamten LR-Familie auch für das neue Jahr Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft, Gemeinschaftssinn, Durchhaltevermögen und Flexibilität. Es sind diese Werte, die Heursen seit 30 Jahren mit viel Herzblut vorlebt und die LR erfolgreich durch das herausfordernde Pandemiejahr 2020 getragen haben.

Quelle: LR Global Holding GmbH