Bayern Kapital beteiligt sich an Seed-Finanzierung für tidely

Bayern Kapital, einer der erfahrensten und aktivsten Investoren der deutschen High-Tech-Finanzierungslandschaft, beteiligt sich an der tidely GmbH. Das Münchner FinTech entwickelt eine KI-basierte, digitale Plattform, mithilfe derer kleine und mittlere Unternehmen (KMU) u. a. ihre Liquiditätssituation in Echtzeit überblicken und Zukunftsprognosen sowie entscheidungsabhängige Liquiditätsszenarien errechnen lassen können. Leadinvestor der Seed-Finanzierung in Höhe von 3,5 Millionen Euro ist TX Ventures, mehrere Bestandsinvestoren beteiligen sich erneut. Das Kapital wird tidely dazu verwenden, sein Produkt weiterzuentwickeln, Marketing und Vertiebskanäle zu erweitern sowie sein Team zu verstärken.

tidely wurde 2021 von Niclas Storz und Dr. Jörg Haller mit dem Ziel gegründet, die Liquiditätsplanung bei KMU zu optimieren. Bislang nutzen viele mittelständische Unternehmen hierfür veraltete Tools wie Excel, welche aufgrund ihrer Unübersichtlichkeit und manuellen Handhabe regelmäßig menschliche Fehler begünstigen.

Dabei kann die Liquiditätsplanung über Erfolg und Misserfolg eines Unternehmens entscheiden, beispielsweise wenn Investitionen auf Basis falscher Liquiditätsannahmen genehmigt werden und in der Folge keine ausreichenden Rücklagen zur Abfederung externer Schocks mehr bestehen.

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz reduziert tidely viele der potenziellen Fehlerquellen bei der Liquiditätsplanung. Die digitale Plattform liefert alle benötigten Liquiditätsinsights in Echtzeit, um fundierte Entscheidungen zu treffen und gegebenenfalls Stabilisierungsmaßnahmen einzuleiten.

Alle Daten können jederzeit als Report exportiert werden. Zusätzlich ermöglicht die Plattform es ihren Anwendern, Liquiditätsprognosen auf Grundlage bisheriger Entwicklungen zu berechnen, sowie die Auswirkungen von geplanten Investitionen und anderen Maßnahmen auf die künftige Liquidität in szenariobasierten Sensitivitätsanalysen zu quantifizieren.

Mit der Auto-Kategorisierung der Finanzströme, einem aktiven Kreditoren- und Debitorenmanagement sowie einem KI-basierten Warnsystem kann das Liquiditätsmanagement weiter vereinfacht und optimiert werden. Alle benötigten Daten entnimmt die Plattform den im Unternehmen genutzten Systemen, darunter ERP, Buchhaltungs- und Banking-Software.

Der hohe Bedarf seitens der KMU spiegelt sich in der Entwicklung der Kundenzahlen des Münchner FinTechs wider. Nur knapp sieben Monate nach der Gründung gelang es tidely, mit einer kostenlosen Beta-Version in den Markt einzutreten und zählt bei nur 20 Mitarbeitenden inzwischen rund 500 kleine und mittlere Unternehmen zu seinen Kunden. Auch konnten bereits erste Finanzierungslösungen für auftretende Liquiditätsengpässe implementiert werden.

„Wir sind äußerst stolz auf unsere bisherige Entwicklung und planen bereits eine Series-A-Runde für das erste Halbjahr 2024“, freut sich Niclas Storz, Gründer und Geschäftsführer von tidely. „Mit unseren neuen Investoren und der angehenden Partnerschaft mit Banxware wollen wir auch unsere Internationalisierungspläne vorantreiben.”

„Die multiplen Krisen unserer Zeit zeigen deutlich, wie wichtig es gerade für KMU ist, eine langfristige Liquiditätsplanung zu verfolgen“, sagt Monika Steger, Geschäftsführerin von Bayern Kapital. „Mit seinem starken Management und hochinnovativen Produkt sehen wir tidely als derzeit aussichtsreichstes FinTech in diesem Bereich und freuen uns umso mehr auf die Zusammenarbeit.“

Bilder tidely Management

Quelle IWK Communication