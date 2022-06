Tijen Onaran, Gründerin und Geschäftsführerin von Global Digital Women (GDW) sowie erfolgreiche Podcasterin und LinkedIn Top Voice, hat in das Startup Laori investiert. Das Berliner Unternehmen stellt alkoholfreie Alternativen zu bekannten Spirituosen, wie Gin oder Rum, her.

Tijen Onaran erklärt: „Seit über zwei Jahren trinke ich keinen Alkohol mehr. Alkoholfreie Drinks zu finden, fand ich wahnsinnig schwierig und ich habe Gin Tonic geliebt. Als ich dann Laori entdeckt habe, habe ich der Gründerin Stella-Oriana Strüfing direkt geschrieben: ,Falls ihr mal eine Investorin sucht, ich wäre dabei!’”

Stella-Oriana Strüfing, zusammen mit Christian Zimmermann Gründerin und Geschäftsführerin von Laori, ergänzt: „Tijen ist für uns die perfekte Markenbotschafterin. Wir freuen uns sehr, sie als Investorin mit an Bord zu haben und mit ihr gemeinsam unsere Mission zu verfolgen, alkoholfreien Genuss zum neuen Standard zu machen.”

Laori wurde 2019 gegründet, im Januar 2020 ging der Online-Shop laoridrinks.com live. Zum Start finanzierte sich das Startup über das Exist-Gründerstipendium und ein Business Angel Investment von Eva-Juliane Stark. Im Frühjahr 2021 investierte der VC Fond Faraday Venture Partners sechsstellig. Den Umsatz 2021 konnte das Unternehmen im Vergleich zu 2020 verdreifachen. Auf die alkoholfreie Alternative zu Gin „Laori Juniper No 01” folgte im letzten Jahr die alkoholfreie Alternative zu Rum „Laori Spice No 02”. Weitere Produkte werden noch dieses Jahr erhältlich sein.

In der Herstellung der alkoholfreien Alternativen kommt ein eigens entwickeltes Verfahren zum Einsatz. Angelehnt an die französische Parfümdestillation werden ausgewählte Kräuter und Gewürze besonders schonend einzeln mit Wasserdampf destilliert, um die maximale Fülle an Aromen zu extrahieren. Das Ergebnis überzeugt durch einen vollkommen natürlichen, ausbalancierten Geschmack, der dem Unternehmen schon einige bedeutende Branchen-Awards bescherte.

Über Laori

Laori ist die Marke für alkoholfreie Alternativen zu bekannten Spirituosen und wurde im September 2019 von Stella-Oriana Strüfing und Christian Zimmermann in Berlin gegründet. Das Gründerteam kombiniert geballtes Food-Tech und Business Know-how mit dem Gespür für Genuss und gute Lebensmittel. Mit seiner Expertise entwickelt das Team seine Produkte selbst und und setzt neue Maßstäbe im Bereich der alkoholfreien Alternativen.

Bild Tijen Onaran investiert in Laori, das Startup für alkoholfreie Alternativen zu bekannten Spirituosen. Copyright: Tijen Onaran

Quelle Cléo Public Relations UG