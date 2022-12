Tim Kellermann ist neuer COO bei momox

Tim Kellermann folgt auf Peter Buse als Chief Operating Officer beim Online An- und Verkaufsservice momox

Das führende Re-Commerce Unternehmen Europas, die momox SE, hat ab sofort mit Tim Kellermann einen neuen COO (Chief Operating Officer). In dieser Funktion zeichnet der erfahrene E-Commerce- und Logistik-Experte für alle logistischen Prozesse des Re-Commerce Pioniers verantwortlich.

Zuvor war Tim Kellermann mehr als 13 Jahre im Logistik-Bereich der MYTOYS GROUP tätig, davon über acht Jahre als Geschäftsführer der myToys Logistik GmbH. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Transformation und Optimierung von Logistikprozessen, die er in seiner neuen Position beim europäischen Re-Commerce Marktführer u. a. bei der Leitung des mit knapp 100.000 Quadratmetern Nutzfläche größten Logistikzentrums in Leipzig einbringt.

In Kellermanns Verantwortungsbereich fallen zudem die Leitung des Kundenservice sowie der unternehmenseigene Logistikstandort in Stettin, Polen. Der ehemalige Bücher & Medien Logistikstandort in Stobno wurde Anfang Dezember 2022 aufgelöst und nach Stettin verlagert. So sind nun beide Segmente Fashion und Bücher & Medien am gleichen Standort vereint, um auch hier die Prozesse nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Stettin umfasst somit alle Ankaufprozesse (Inbound) für Fashion sowie Bücher & Medien, während in Leipzig die gesamten Verkaufsprozesse (Outbound) gesteuert werden.

„Ich freue mich auf dieses starke Team, das für den Erfolg von momox brennt und mit großem Pioniergeist Kreislaufwirtschaft vorlebt”, sagt Tim Kellermann. „Bei momox haben wir alle Prozesse selbst in der Hand und bleiben dadurch in den spezialisierten Logistikprozessen schnell und flexibel. Ich freue mich, meine Erfahrungen bei momox einzubringen, um das Geschäft weiter voranzutreiben.”

Heiner Kroke, Vorstandsvorsitzender und CEO der momox SE, heißt Tim Kellermann herzlich willkommen: „Wir sind überzeugt, dass Tim als neuer COO mit seiner tiefgreifenden Logistik-Erfahrung und seinem Know-how das operative Geschäft von momox weiter optimieren und zum Ausbau unseres Erfolgs beitragen wird. Ich, sowie alle Kolleg:innen, freue mich auf die enge Zusammenarbeit und begrüße Tim herzlich als Mitglied des Senior Management Teams.“

momox hat seit seiner Gründung im Jahr 2004 mehr als 350 Millionen Bücher, Medienartikel und Kleidung aus zweiter Hand erfolgreich gehandelt und bietet mit seinem Geschäftsmodell den Kund:innen Zugang zu nachhaltigem Konsum und der Kreislaufwirtschaft. Aktuell beschäftigt momox über 2.250 Mitarbeiter:innen an drei Standorten.

Insgesamt verschickt das Berliner Unternehmen täglich circa 72.000 Artikel an Kund:innen weltweit, die sich für den Kauf von Second Hand Artikeln entschieden haben. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 21 Millionen Bestellungen über die eigenen Onlineshops medimops und momox fashion sowie externe Online-Marktplätze.

Quelle PIABO PR GmbH