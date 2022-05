Fernab von Restaurants und TV-Produktionen arbeitet Spitzenkoch Tim Raue an einem neuen Projekt: Spitzenfutter für den Hund. Gemeinsam mit der Heimtierfuttermarke FRED & FELIA verwöhnt er ab sofort Hunde mit von ihm entwickelten Futter-Kreationen. Die limitierte Tim Raue Edition by FRED & FELIA umfasst drei Sorten und ist ab dem 27. Mai deutschlandweit unter fredfelia.com/timraue erhältlich.

Genauso wie Tim Raue nur das Beste an seine Hündin Sherley füttert, macht auch FRED & FELIA keine Kompromisse in Qualität, Verarbeitung und Nachhaltigkeit. Gemeinsam haben sie drei Rezepte entwickelt, mit denen Hundebesitzer:innen eines bewusst tun dürfen: ihre Lieblinge verwöhnen. FRED & FELIA bietet hochwertiges und gesundes Futter für Hunde und Katzen, entwickelt nach aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit einer der führenden deutschen Fachärztinnen für Tierernährung und Diätetik, Dr. Susan Kröger. Darüber hinaus ist das Futter nachhaltig verpackt in Tetra Paks, die eine fünfmal geringere CO2-Emission aufweisen als herkömmliche Verpackungsmaterialien.

Mit Tim Raue auf kulinarische Länderreise

Mit der Tim Raue Edition by FRED & FELIA gehen die Hunde nun auf kulinarische Länderreise vom Alpenland über Frankreich bis nach Thailand. Aus dem Alpenland erwartet die Vierbeiner frisches Rehfleisch, dazu gibt es Hüttenkäse, Kartoffeln, Pfirsiche und Maronen. Weiter geht es nach Frankreich. Tim Raue und FRED & FELIA haben dafür Roastbeef mit Bohnen, Majoran und Thymian kombiniert. Obendrauf gibt es noch eine Wildheidelbeere. Zuletzt bringen Hühnerherzen zusammen mit Reis, Karotten, Eigelb, Kokos und Kurkuma den Geschmack Thailands in den Napf.

„Hunde sind so viel mehr als nur Haustiere. Es lässt sich schwer in Worte fassen, wie großartig das ist, wenn dich dein Hund morgens weckt oder wie sehr er sich freut, wenn du nach einer Reise heimkommst. Deswegen möchte ich allen Hundebesitzer:innen die Möglichkeit geben, ihren Hunden etwas von dieser bedingungslosen Zuneigung zurückzugeben – und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen”, begründet Raue sein neues Herzensprojekt. Raue ist einer der bekanntesten Spitzenköche Deutschlands und steht regelmäßig für verschiedene TV-Projekte vor der Kamera.

Genuss ohne Reue

Alle Rezepturen, die in den Napf kommen, können auch von Frauchen oder Herrchen ohne schlechtes Gewissen probiert werden. Für die Zubereitung werden ausschließlich Zutaten in Lebensmittelqualität verwendet und es wird vollständig auf für den Hund ungesunde

Zusatzstoffe verzichtet. Denn nachweislich leben Hunde gesünder und länger, wenn sie nicht mit dem gängigen industriellen Futter gefüttert werden, in dem häufig Zucker, Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Streckmittel und Salze hinzugefügt sind. Mit den Gerichten von FRED & FELIA bieten Hundehalter:innen ihren Vierbeinern die Qualität, die sie täglich für das eigene Essen erwarten.

Quelle getpress GmbH