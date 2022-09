B2B Marktplatz Timberhub sichert sich €5.8 Millionen um Holz als Baumaterial des 21. Jahrhunderts zu etablieren und die Dekarbonisierung voranzutreiben

Timberhub, eine B2B-Plattform für Holz, gibt heute den Abschluss seiner Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,8 Millionen Euro bekannt. Die Runde wird von den europäischen Frühphaseninvestoren HV Capital und Creandum angeführt. Auch Speedinvest, der nur sechs Monate zuvor die Pre-Seed Runde angeführt hatte beteiligt sich erneut an der frischen Finanzierung, zusammen mit den Gründern des Logistik-Startups Sennder.

Timberhub hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Offline-Holzindustrie zu revolutionieren, indem es Handwerker und Bauunternehmen aktiv mit Sägewerken zusammenbringt und die Beschaffung, den Zahlungsverkehr und den Transport von Holzmaterialien über seinen digitalen B2B-Marktplatz verwaltet. Was in der Vergangenheit ein mühsamer Prozess war, wird nun zu einem nahtlosen Prozess, der allen Beteiligten entlang der Lieferkette erhebliche Effizienz-, Produktivitäts- und Rentabilitätssteigerungen bringt.

Das Unternehmen wurde im März 2022 vom ehemaligen Uber EMEA Head of Pricing, Ion Sergis, und dem ehemaligen Engineering-Berater Thomas Androutselis, sowie den beiden Griechen Ioannis Androutselis und Dimitrios Pagkratis gegründet. Das derzeit 12-köpfige Team vereint Fachwissen aus den Bereichen Technik, Marktplatz, Bauwesen, Logistik und Holz. Die vier gründeten das Unternehmen zu einem passenden Zeitpunkt, denn die Branche langt aufgrund extremer Nachfragesteigerung nach einen Umbruch. Angetrieben von den ökologischen Vorteilen von Holz als Baumaterial, wird angenommen, dass sich der Bedarf an dem Rohstoff in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich verdoppeln wird.

Die Vision von Timberhub ist es einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für Produktion und Bauwesen zu leisten. Während traditionelle Baumaterialien wie Stahl und Beton ein grosses Problem fuer die Dekarbonisierung darstellen, will Timberhub Holz zur ersten Wahl für Baumaterialien machen. Die Gründer sind davon überzeugt, dass Transparenz, schnellere Verfügbarkeit und kürzere Vorlaufzeiten die Verwendung von Holz im Bauwesen beschleunigen und zur Verringerung des gebundenen Kohlenstoffs in Gebäuden beitragen können. Laut dem Umwelt Bundesamt sinken die Emissionen um 69 %, wenn herkömmliche Baumaterialien durch Holz ersetzt werden.

Nur 5 Monate nach dem Start bedient Timberhub Kunden bereits in 15 Ländern in Europa, von kleinen Herstellern bis hin zu großen Bauunternehmen. Auf der Angebotsseite umfasst das Netzwerk von Timberhub Sägewerke aller Größen, die Verfügbarkeit, wettbewerbsfähige Preise sowie die richtige Qualität von Holzmaterialien garantieren. Mit einem starken Fokus auf den technischen Fortschritt der Plattform ist das Team entschlossen, die neue Finanzierung zu nutzen, um das Produkt weiter zu verbessern und somit die digitale Transformation der Holzindustrie weiter voranzutreiben.

Zitat von Ion Sergis, Timberhub CEO und Co-Gruender:

“Uns treibt die Möglichkeit an, einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Bauindustrie zu leisten. Transparenz, höhere Verfügbarkeit und kürzere Lieferzeiten in der Holzlieferkette werden die Erschwinglichkeit und Vorhersehbarkeit von Bauprojekten verbessern. Creandum, HV Capital und Speedinvest sind großartige Partner, die verstehen, dass dies genau der richtige Zeitpunkt ist, um die lang ersehnte Digitalisierung der Holzbranche zu beschleunigen.”

Zitat von Tommy Androutselis, Timberhub COO und Co-Gruender:

“Die letzten Monate waren eine intensive Zeit fuer die Branche, in der sich Timberhub als zuverlässiger Partner für zahlreiche Sägewerke, Hersteller und Bauunternehmen bewiesen hat. Unser Ziel ist es, die Holzindustrie zu digitalisieren, und wir werden das frische Kapital nutzen, um die Infrastruktur auszubauen und die Plattform für die Beduerfnisse aller Marktteilnehmer bestmöglich zu optimieren. Wir freuen uns sehr, HV Capital und Creandum in unser Team von Weltklasse-Investoren aufzunehmen.”

Zitat von HV Capital Partner Felix Klühr:

“Der Mangel an Baumaterialien hatte und wird weiterhin massive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor. Dieses Problem kann nur durch die Schaffung eines effizienteren Marktplatzes angegangen werden, der Transparenz in Bezug auf Preis, Qualität und Verfügbarkeit für eine gigantische Branche schafft, die dringend digitale Lösungen benötigt. Die Erfahrung des Timberhub Gruendungsteams im Aufbau von Marktplätzen sowie die bisher sehr positive Resonanz der Nutzer sind wir mehr als begeistert, mit dem Team, Creandum und den bestehenden Investoren zusammenzuarbeiten.“

Zitat von Creandum Partner Peter Specht:

“Die Holzindustrie ist eine der größten Industrien weltweit, die noch in den Anfängen der Digitalisierung steckt. Timberhub’s Marktplatz birgt nicht nur verbesserte Prozesse, höhere Verfügbarkeit und akkuratere Vorhersagbarkeit fuer diesen Markt, sondern trägt auch zu dem unverzichtbaren Wandel zu einer nachhaltigeren Zukunft für die Herstellung und das Bauwesen bei. Das außerordentliche Wachstum des Unternehmens von Anfang an spiegelt die hohe Nachfrage an diesem Thema wider. Gepaart mit der Markt- und Branchenexpertise des Teams schauen wir sehr zuversichtlich auf die Zukunft des jungen Unternehmens und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Quelle CREANDUM