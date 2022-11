Audio-Files ermöglichen die Verbindung zum geliebten Menschen in einsamen Situationen wie Demenz und künstlichem Tiefschlaf und verhelfen zu besserer Regeneration.

TOGETHER.AUDIO erstellt gemeinsam mit Angehörigen verbindende Momente über Audio-Files in höchster Präzision, um die Verbundenheit zu einem geliebten Menschen aufrechtzuhalten, wenn dieser im künstlichen Tiefschlaf liegt, an Demenz erkrankt ist oder man einfach nicht rund um die Uhr für ihn da sein kann. Mit der Lieblingsmusik des Betroffenen und durch Geschichten aus dem gemeinsamen Leben wird das Gefühl der Verbundenheit und Nähe für beide Seiten wieder hergestellt und verstärkt. Die BONDING MOMENTS von TOGETHER.AUDIO unterstützen auch dabei, den Verlust eines geliebten Menschen schneller und tiefer zu verarbeiten.

Es gibt Momente im Leben, die alles verändern. Nichts stimmt mehr. Die Verbindung zu einem Menschen beginnt langsam zu schwinden. Diese Erfahrung wird Sonja Amann niemals vergessen. Ihr Mann wurde 2020 aufgrund seiner Erkrankung an COVID in den Tiefschlaf verlegt. „Für mich brach die Welt zusammen. Abgründe der Ohnmacht und Hilflosigkeit kamen in mir auf“, erinnert sie sich. Das Schlimmste war für Sonja Amann jedoch, dass sie ihren Mann nicht auf der Intensivstation besuchen durfte, auch wenn sie verzweifelt nach Möglichkeiten suchte. In dieser Verzweiflung kam ihr der Impuls, verbindende Momente – BONDING MOMENTS – für ihren Mann aufzunehmen, um mit ihm in Kontakt treten zu können.

Gefühl der Nähe und Verbundenheit

Über diesen Impuls sprach sie mit dem langjährigen Freund der Familie und Ton-Ingenieur Andreas Mühlmann, ihr heutiger Co-Geschäftsführer von TOGETHER.AUDIO, dem sofort die Lösung einfiel: die Kombination aus Stimme und Musik. An zwei Nachmittagen nahmen die beiden im Tonstudio von Mühlmann Erinnerungen aus dem gemeinsamen Leben des Ehepaars auf. Amann sprach über gemeinsame Visionen.

Sie las ihrem Mann Briefe von Freunden vor und sprach über Musik, die das Ehepaar von Beginn an verbunden hat. „Die Möglichkeit, für ihn etwas tun zu können und mit ihm über diesen Weg Kontakt aufzunehmen, löste bei mir ein intensives Gefühl der Nähe und Verbundenheit aus“, erzählt Sonja Amann. So dürfte es auch bei ihrem Mann gewesen sein. Er wurde zunehmend ruhiger und entspannter, wie ihr das unterstützende Pflegepersonal berichtete. Sie setzten ihm mehrmals täglich die Kopfhörer auf, damit er die vertrauten Klänge hören konnte.

Wenn die Trauer vorbei ist, kommt alles wieder ins Laufen

Andreas Bartl starb an der damals noch viel zu unbekannten COVID-Erkrankung. Durch seinen Tod brach für die plötzlich alleinstehende Frau die Welt zusammen. Heute sagt sie: „Ich habe es geschafft“. Die für ihren Mann aufgenommenen Audio-Files halfen ihr während der schweren Trauerphase bei der Konfrontation mit den Themen Leben und Tod, die oft so nahe beisammen liegen. „Wenn die Trauer vorbei ist, kommt alles wieder ins Laufen“, so Sonja Amann, heute stärker als je zuvor.

Weniger Gefühl der Einsamkeit

Mit ihrem Geschäftspartner Andreas Mühlmann beschäftigte sich Sonja Amann in den letzten Monaten intensiv mit den Auswirkungen von Stimmen und Musik aufs Gehirn. Die beiden gründeten im Jahr 2022 TOGETHER.AUDIO. Ihre verbindende Vision ist es, anderen zu helfen, die in ähnlich aussichtslos erscheinenden Situationen sind wie Amann damals – gleich ob der geliebte Mensch im Koma liegt, im Pflegeheim ist oder man einfach nicht rund um die Uhr für ihn da sein kann. Auch in Aufwachphasen von Tiefschlafpatienten unterstützen ihre BONDING MOMENTS. Sie minimieren das Gefühl des Alleinseins.

„Radiosendung“ in höchster Tonqualität

Das Audio-File von TOGETHER.AUDIO ist eine Art Radiosendung bis zu einer Länge von 74 Minuten in höchster Tonqualität. Darauf legt der studierte Ton-Ingenieur Andreas Mühlmann besonderen Wert. „Für die Entspannung ist es enorm wichtig, dass auch die Obertöne ins Gehirn kommen“, weiß er. Daher sind die BONDING MOMENTS nur im Set mit besonders weichen Kopfhörern und einem leicht bedienbaren Abspielgerät, verpackt in einem praktischen Koffer, erhältlich. „Nur so kann die hohe Wirksamkeit garantiert werden und Entspannung und Regeneration entstehen“, ergänzt Mühlmann.

Persönlich und individuell

Was TOGETHER.AUDIO besonders auszeichnet: ihre persönliche Erfahrung und ihre individuelle Begleitung – vom Beratungsgespräch, dem BONDING MOMENTS Ratgeber (auch erhältlich als Hörbuch), über die Aufnahme bis zum fertigen Produkt. Zur optimalen Vorbereitung für die Aufnahme der Botschaft ist in dem Package der BONDING MOMENTS Ratgeber, verfasst von Sonja Amann, inkludiert. Falls bei der Ausarbeitung Hilfe benötigt wird, unterstützt Amann telefonisch. Zusätzlich ist sie bei jeder Aufnahme durch Mühlmann im Tonstudio im 17. Wiener Gemeindebezirk dabei.

Sollte man nicht ins Studio kommen können, findet TOGETHER.AUDIO stets eine Lösung. Alles verläuft sehr persönlich und individuell. Darauf legt das eingespielte Team besonderen Wert. Nach dem Schnitt wird das File mit der vom Angehörigen gewählten Musik hinterlegt. Wenn es besonders schnell gehen muss, erfolgt die Aufnahme bis zur Auslieferung binnen 48 Stunden.

Bestätigte Wirksamkeit

„Musik ist ein großartiges Mittel, um das psychische Feld eines Menschen zu stabilisieren und Stress zu reduzieren“, weiß der bekannte Klangforscher Thomas Chochola. „Klänge wirken positiv auf den Menschen ein und helfen, den Körper zu stabilisieren“, bestätigt die Musiktherapeutin Petra Mallin. „TOGETHER.AUDIO bietet die einzigartige Möglichkeit, in ausweglosen Situationen trotzdem helfen zu können“, ergänzt sie. Für Sonja Amann ist es ihre Liebeserklärung an ihren verstorbenen Mann und an ihr Leben. Von der ersten Aufnahme an.

