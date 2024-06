Toller Event für Freunde der beliebten TV-Serie: 1.500 Fans besuchten „Die Bergretter“ in Ramsau am Dachstein

Beim 3. Bergretter Fantag gab es spannende Blicke hinter die Kulissen und Stars hautnah.

Der ZDF-Quotenhit wird in der österreichischen Tourismusregion Schladming-Dachstein produziert.

Was für ein Erlebnis für rund 1.500 Fans der bekannten TV-Serie Die Bergretter“: Sie konnten heute im Rahmen des 3. Bergretter Fantages ihre Stars hautnah erleben und einen Blick hinter die Kulissen inmitten der traumhaften Bergkulisse im steirischen Drehort Ramsau am Dachstein werfen. Der TV-Klassiker rund um große Emotionen, romantische Spannung und dramatische Rettungsaktionen in den steirischen Alpen wird bereits seit 2009 ausgestrahlt und erreicht wöchentlich bis zu sechs Millionen Zuschauer im ZDF.

Die Bergretter Fans nutzten die Gelegenheit, um ihre Stars live in Aktion zu erleben. Auf dem abwechslungsreichen, ganztägigen Programm stand ein spektakulärer Bergrettungseinsatz mit der “echten” Bergrettung Ramsau am Dachstein und der der ÖAMTC Flugrettung C14. Als Highlight begeisterten am Nachmittag die Stars der Serie Sebastian Ströbel, Luise Bähr, Robert Lohr, Markus Brandl und Michael Pascher bei einem Live-Talk die Zuseher. Sie gaben einen exklusiven Einblick rund um “Die Bergretter”, beantworteten viele Fragen der Fans und standen für unzählige Gruppenbilder zur Verfügung.

Grandiose Bilder aus der Region

“Die TV-Serie ist wirklich ein großes Glück für unsere Region”, betont Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein. “Sie zeigt grandiose Bilder unserer fantastischen Bergwelt, die ein internationales Millionenpublikum erreichen und Lust auf Urlaub bei uns machen. Besonders freuen wir uns natürlich über die vielen treuen Fans der Serie, die ihre Ferien bei uns verbringen. Deshalb sind wir auch besonders froh, mit dem Bergretter Fantag und der Original Bergretter Fanwanderung, die auch heuer wieder im Herbst stattfinden wird, jedes Jahr zwei tolle Bergretter-Events veranstalten zu können.”

Der neue Termin für 2025 steht bereits fest

Fans dürfen sich auch im nächsten Jahr wieder auf einen aufregenden Tag rund um „Die Bergretter“ in Ramsau am Dachstein freuen. Der 4. Bergretter Fantag wird am Freitag, 06. Juni 2025 stattfinden.

Bild:Sebastian Ströbel (alias Serienheld Markus Kofler) begrüßte die Fans der TV-Serie „Die Bergretter“ in Ramsau am Dachsrein.

Quelle:Tourismusverband Schladming-Dachstein