Die Geschichte von Tom Grube und seinem Geschäftspartner Rocco Jasinski ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Lebensläufe nicht immer linear verlaufen müssen, um erfolgreich zu sein. Tom Grube hätte als Kind Eishockeyprofi werden sollen, doch dieser Traum wurde durch äußere Umstände zunichte gemacht. Doch durch den Sport hat er schon in jungen Jahren gelernt, wie wichtig es ist, sich in vielen Lebenssituationen durchzuboxen.

Sein Geschäftspartner Rocco Jasinski hatte es auch nicht leicht, er entstammt einer sozial schwachen Familie. Sein Alltag war geprägt von der psychischen Krankheit seines Bruders. Aus dieser Drucksituation schöpfte Rocco die Energie, sein eigenes Vermögen aufzubauen, um die Familie zu unterstützen. Heute hat er mehrere Beteiligungen an Agenturen und Softwareunternehmen. Im Geschäftsleben kreuzten sich die Wege von Rocco und Tom. Seither führen sie erfolgreich ihre eigene Agentur.

Das familiäre Schicksal gab Rocco den Antrieb

Rocco Jasinski kann man als einen Frühstarter bezeichnen, er gründete seine erste Agentur bereits im Alter von 16 Jahren. In gewisser Weise sah er sich durch die familiäre Situation dazu gezwungen neue Wege zu finden, denn aufgrund der psychischen Probleme seines älteren Bruders schenkten seine Eltern diesem praktisch seine ganze Aufmerksamkeit. Rocco war schon sehr früh auf sich alleine gestellt. Es war der richtige Zeitpunkt, um eine Social Media Agentur zu gründen, da er hierfür wenig Startkapital benötigte, über das die Familie ohnehin nicht verfügte.

Anstatt die Hände in den Schoß zu legen und Trübsal zu blasen, nahm Rocco sein Schicksal und dies seiner Familie selber in die Hand und sprang ins kalte Wasser des Agenturbusinesses. Sein erster Anlaufpunkt waren Kosmetikstudios, da seine Mutter in dieser Branche eine gewisse Erfahrung besaß.

Hierfür hatte er sich in autodidaktischer Manier einiges Wissen über Facebook-Ads angelesen. Das Geschäftsmodell funktionierte so gut, dass es Rocco gelang, seine Familie mit mehreren Tausend Euro monatlich zu unterstützen. Überdies konnte er sich auch noch ein Coaching leisten, um sein Angebot zu professionalisieren und seinen Kundenstamm zu erweitern.

Im Rahmen des Coachings lernte Rocco seinen Mentor Michael Laurens kennen. Er schrieb zunächst kostenlos Werbetexte, die so erfolgreich waren, dass Laurens ihn als bezahlten Media Buyer unter Vertrag nahm. Durch Michael Laurens wurde er an die größten Coaches und Agenturen in den Vereinigten Staaten weiterempfohlen. Mit dieser erstklassigen Referenz baute sich Rocco seinen Ruf und ein geiles Netzwerk auf. Mittlerweile hat er mehr als 350 Agenturen dabei geholfen, ihre Ergebnisse effizient zu skalieren.

Vom jungen Eishockeyspieler zum Agenturinhaber

In jungen Jahren war Tom Grube ein erfolgreicher Eishockeyspieler. Doch er erlebte einen großen Rückschlag, als die Eishalle seiner Stadt schließen musste und sich seine Eltern auch noch scheiden ließen. Zu dieser Zeit fasste er den Entschluss, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dabei war ein Aufenthalt in Hawaii als Teenager sehr hilfreich. Voller Elan kehrte Tom nach Deutschland zurück und studierte International Business.

Im normalen Arbeitsalltag fühlte er sich jedoch nicht ausgelastet und suchte eine neue Herausforderung, zunächst ohne genau zu wissen, welche. Da meldete sich eine alte Bekannte, die mittlerweile als Schauspielerin arbeitete. Es stellte sich zwar auch für Tom ein Erfolg als Darsteller ein, dennoch entschied er sich in der Folge für einen anderen Weg. Er fing an Psychologie zu studieren und ließ sich vom Vertriebsprofi Carsten Beyreuther persönlich ausbilden und arbeitete ein Jahr lang als Business Coach bei der Mehr Geschäft Business Coaching GmbH.

Während dieser Zeit lernte er viele Geschäftsleute kennen und startete mit zwei Partnern eine Social-Media-Recruiting Agentur. Aufgrund der großen räumlichen Distanz gingen die drei allerdings bald wieder eigene Wege. Gemeinsam mit zwei Programmierern gründete Tom dann eine Neukundengewinnungs-Agentur für Coaches, Berater und Agenturen. Mit dieser Agentur konnte er aufgrund seiner Praxiserfahrung bereits nach fünf Monaten sechstellige Umsätze erzielen und sich im Markt etablieren.

Durch den regelmäßigen Kontakt und der gemeinsamen Schnittstellen zu Rocco haben beide gesehen, dass sie gemeinsam Agenturen den maximalen Mehrwert liefern können, wenn sie sich zusammentun. Dadurch ist dann im Dezember 2021 eine gemeinsame Agentur entstanden.

Mittlerweile sind die beiden in zahlreichen Unternehmen als Mitgründer oder Joint Venture Partner tätig. Sie haben sich entschieden, eine Consulting Agentur zu starten, weil es ihnen Spaß macht, mit der Zielgruppe zusammenzuarbeiten und anderen bei ihrem Wachstum zu helfen. Sie wissen genau, worauf es ankommt und möchten dafür sorgen, dass ihre Kunden aus den Fehlern lernen, die sie selber gemacht haben.

Tom Grube und Rocco Jasinski haben mit Agentur mit System eine Consulting Agentur gegründet. Das Angebot beinhaltet neben 1:1 Mentorings auch Trainingstage vor Ort in ihrem Office sowie kostenlose Veranstaltungen und Mastermind Reisen.

