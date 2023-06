tonies® launcht Toniebox im Micky Design

Anlässlich des diesjährigen 100-jährigen Jubiläums von Disney launcht tonies® am 13. Juli eine limitierte Auflage der roten Toniebox mit einer exklusiven Lochung des Micky Maus Kopfes

Anlässlich des diesjährigen 100-jährigen Jubiläums von Disney launcht tonies® am 13. Juli eine limitierte Auflage der roten Toniebox mit einer exklusiven Lochung des Micky Maus Kopfes statt des bekannten tonies® Logos. Zusätzlich wird es im exklusiven Geburtstags-Bundle Disneys „Fantasia“ als Hörfigur geben.

Die beiden Marken tonies® und Disney kooperieren schon seit vielen Jahren. Nun gibt es erstmals in der Geschichte der Zusammenarbeit eine Sonderedition, bei der die Toniebox verändert wird. Mit einer Stückzahl von nur 30.000 wird die Toniebox im Micky Design schnell Sammlerwert erlangen. Denn: Die Fan-Gemeinde der legendären Disney Welt ist riesig. Auch den bezaubernden Tonie von Disneys „Fantasia“ – Micky Maus mit Hut und Umhang gibt es nur für kurze Zeit im exklusiven Bundle. Die Lochung des Lautsprechers ist der Umriss des Micky Maus Kopfes. Zum bekannten tonies® Logo an der Seite der Toniebox kommt das Logo von Disney – beides erstmals auf schwarzem Grund. Auch die Verpackung ist mit Metallic-Effekten besonders und spiegelt das große Jubiläum feierlich wider.

Ein weiteres Highlight der beiden Marken in diesem Frühsommer (am 7. Juni) und sicher einer der meist erwarteten Tonies: Disneys „Encanto“! Endlich erscheint diese magische Geschichte zum Hören auf der Toniebox. Es geht um die Familie Madrigal, die in einem verzauberten, lebendigen Haus lebt. Mit Magie und Humor schenkt es der kolumbianischen Großfamilie besondere Gaben – von Heilkraft und Superstärke bis hin zu Zukunftsvisionen. Nur die kleine Mirabel erhält bei ihrer Zeremonie keine magische Fähigkeit.

Zwei weitere Disney Tonies kommen in Kürze auf die Box: Disneys „Dornröschen“ und Disneys „Lilo & Stitch“. Das bekannte Märchen rund um die Königstochter, die sich an einer Spindel sticht und dann in einen tiefen Schlaf sinkt, darf wohl in keinem Kinderzimmer fehlen. Auch das Schicksal von Lilo und Stitch ist hörenswert: Es geht um das kleine Waisenmädchen Lilo, das das außerirdische Wesen Stitch rettet und adoptiert, eine Geschichte, die bereits als Film sehr beliebt war und nun als Tonie sicher ebenso gerne gehört wird.

Die limitierte Toniebox im Micky Design gibt es ab 13. Juli für 119,95 Euro online und im Handel, „Dornröschen“ schon ab 11. Mai und „Lilo & Stitch“ und „Encanto“ ab 7. Juni (alle ab 16,99 Euro).

Quelle Tonies GmbH