Tonis SCHIMMELSCHOCK 5.1 – mit neuer Rezeptur und Kino-Debüt

Sandro Heindl und Peter Richter sorgten in der letzten Staffel der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ mit Tonis SCHIMMELSCHOCK für Begeisterung

In der letzten Staffel von „Die Höhle der Löwen“ machten Sandro Heindl und Peter Richter in einem spektakulären Grusel-Pitch an Halloween auf den wohl größten Schrecken eines jeden Haushalts aufmerksam: Schimmel!

Maler- und Lackierermeister Sandro tritt in die Fußstapfen seines Vaters Anton „Toni“ Heindl und suchte nach einer Lösung, die schnell anzuwenden ist und langfristig wirkt. Mit Erfolg: Tonis SCHIMMELSCHOCK versetzt den Schimmel in Angst und Schrecken, denn die antimikrobielle Farbe, umschließt den Schimmel und verhindert das Auskeimen weiterer Sporen, also die Schimmelneubildung. Das Gründerteam sorgte bei allen Löwen für Begeisterung – auch bei Wunschlöwe Ralf Dümmel, mit dem das Startup einen Deal einging.

Seitdem geht es für das Startup steil bergauf:

„In kürzester Zeit ist Tonis SCHIMMELSCHOCK der erfolgreichste Deal in der ‚Höhle der Löwen‘ bei uns. Wir haben in weniger als einem Jahr über 500.000 Einheiten verkauft und einen Handelsumsatz von über 14 Millionen Euro erzielt“, so Ralf Dümmel – Investor und Gesellschafter DS Gruppe.

„Seit unserem Pitch in der Höhle ist unglaublich viel passiert und wir sind sehr stolz auf alles was wir bisher erreicht haben. Die Zusammenarbeit mit Ralf und seinem Team macht nach wie vor sehr viel Spaß und wir freuen uns darauf, gemeinsam noch viele weitere Erfolge zu feiern.“ Sandro Heindl, Gründer Tonis SCHIMMELSCHOCK

Produkt-Update: Eine neue Rezeptur für Tonis SCHIMMELSCHOCK

Aufgrund einer neuen Biozidverordnung hätte Tonis SCHIMMELSCHOCK nur noch nach einer Fachberatung im Handel verkauft werden dürfen. Diese Einschränkung wäre für viele Handelsketten nicht umsetzbar gewesen. Die Anti-Schimmelspray-Wandfarbe wurde speziell an die neue Verordnung angepasst. Dank der neuen Wirkstoffmatrix von SchimmelSchock 5.1, die eine 99,999% antibakterielle Wirkung besitzt, entfällt diese Auflage nun vollständig. Das Produkt darf weiterhin frei zugänglich verkauft werden, ohne dass eine Fachberatung nötig ist.

Die neue Rezeptur wurde von Schimmelexperte Dr. Brüncke, der bereits im letzten Wiederbesuch in „Die Höhle der Löwen“ zu sehen war, umfassend getestet. Dr. Brüncke kann die Wirksamkeit und den Langzeitschutz erneut bestätigen:

Die antimikrobielle Spezialfarbe SCHIMMELSCHOCK 5.1 stoppt Schimmel schnell und effektiv – Vorbehandlung oder Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Die Farbe deckt den Schimmel nicht nur sofort ab, sondern schließt die Schimmelsporen sicher ein, sodass sie nicht wieder an die Oberfläche gelangen und auch nicht mehr wachsen können. Auch eine Schimmelneubildung an den mit Tonis SCHIMMELSCHOCK 5.1 bearbeiteten Stellen wird für mindestens 5 Jahre verhindert. Eine Nachsorge ist nicht erforderlich und die befallenen Räume können direkt nach der Anwendung wieder genutzt werden.

Tonis SCHIMMELSCHOCK 5.1 ist als Schimmelspray (300 ml) aktuell für 19,99 € oder als Farbe (4,5 l) aktuell für 69,99 € unter www.tonis-schimmelschock.de – aber auch im Handel – erhältlich.

„WOW! In nicht einmal 12 Monaten haben Sandro und Peter mit Schimmelschock über 500.000 Stück verkauft und einen Handelsumsatz von über 14 Mio. Euro erzielt – WAHNSINN! Niemand muss sich mehr vor Schimmel fürchten – dank SCHIMMELSCHOCK! Einfach genial: Dieser Problemlöser stoppt den Schimmel langfristig und verhindert, dass er weiterwächst – und das ohne jede Vorbehandlung! Und nun gibts eine Weltpremiere: Der erste „Die Höhle der Löwen“ Kinospot läuft deutschlandweit in vielen Kinos🍿“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Bild SchimmelSchock Sandro Heindl(l.),Ralf Dümmel,Peter Richter Credit RTL,Bernd-Michael Maurer

Quelle: PCI GmbH -DS Unternehmungsgruppe