Tourismus im Januar mit Zuwächsen – Inlandsreisen nehmen zu

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Im Januar 2025 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 25,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Das waren 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Damit war der diesjährige Januar der beste seit dem Jahr 2020 (26,9 Millionen Übernachtungen).

Dabei nahm die Zahl der Übernachtungsgäste aus dem Inland gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,2 Prozent auf 21,6 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Reisenden aus dem Ausland sank dagegen um 1,9 Prozent auf 4,3 Millionen, so die Statistiker.

Für die Erhebung wurden durch das Bundesamt Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte, Campingplätze sowie sonstige touristische Unterkünfte mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise Stellplätzen befragt.



Foto: Hotelzimmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

