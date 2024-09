Sechs Hideaways für einen Traumherbst in Algund

Das Südtiroler Gartendorf Algund bei Meran hat viele gute, bekannte und große Hotels. Abseits davon bietet es einige echte Geheimtipps mit nur ein paar Zimmern, dafür aber umso mehr Charme. Sechs stellen wir hier vor.

Rotbackige Äpfel, rotblaue Trauben, rotes Weinlaub: Sie bestimmen im Herbst das Bild am Algunder Waalweg, auf der Via Claudia Augusta, im nostalgischen Korblift von Vellau auf die Leiter Alm. Über allem spannt sich ein makellos blauer Himmel und die Spitzen der Texelgruppe sind zum Greifen nah. Herbst ist eine Zeit voll Ruhe im Gartendorf Algund bei Meran – ganz besonders, wenn man in einem der folgenden, sehr persönlich und familiär geführten Häuser eincheckt. www.algund.info

Bei Luis Haller im Schlosswirt Forst

Der romantische B&B Schlosswirt Forst aus dem 14. Jahrhundert am rechten Etschufer mit seinen getäfelten Stuben, verzierten Terracottaböden und alten Kachelöfen ist eine Herzensangelegenheit für Genießer. Die sechs individuell eingerichteten Zimmer mit Holzböden und Carrara-Marmor erzählen Geschichte. Morgens wird ein köstliches à la carte-Frühstück serviert. Abends empfehlen sich das hauseigene 2-Hauben-Wirtshaus Restaurant oder das Sterne Restaurant Luisl Stube unter Leitung von Gastgeber und Sternekoch Luis Haller. www.schlosswirt-forst.it

Moderne und Tradition – zwischen Berg und Tal

Ein Stück oberhalb des Ortskerns Algund, am Südhang der Texelgruppe, befinden sich die Ferienwohnungen Dorfweber. Familie Piazzi hat ein Haus aus längst vergangenen Zeiten inmitten von Obstgärten saniert und durch zeitgemäße Architektur ergänzt. Die hochwertig eingerichteten Ferienwohnungen sind modern und mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Große Fensterflächen führen südseitig zum Garten, einer Oase der Ruhe mit traumhaftem Blick über das Meraner Land. Der duftende Kräutergarten, die sonnige Liegewiese, die Sauna und der Seerosenteich laden zum Verweilen ein. Einige Urlaubstage entspannen und genießen gelingt an diesem besonderen Plätzchen bestimmt. www.dorfweber.com

Vier Schwestern und ein Apfelbauernhof mit Herz

Der Untermair Hof liegt inmitten wunderschöner Obstgärten mit herrlichem Blick auf die Berge am rechten Etschufer. Bewusst klein gehalten wird der Hof und seit Generationen mit viel Hingabe und Respekt zu Menschen und Natur geführt. Hier schätzt man das Hofleben und liebt was man tut. Christine, Erika, Marlene, Heidi: So wie die Gastgeberinnen des Hofes heißen auch die charmanten Doppelzimmer und die neu gebauten, bis 61 m² großen Ferienapartments. Das Frühstücksbuffet wird täglich mit viel Hingabe und hausgemachten, regionalen Köstlichkeiten zu einem besonderen Erlebnis. Der großzügige Hofraum mit Gartenpavillon, Outdoor-Pool und vielen liebevoll gestalteten Ecken bietet viel Platz für wertvolle Begegnungen und ist ein echtes Zuhause auf Zeit. www.untermairhof.it

Ein Holzblockhaus für Genießer

Die Gramegger Hütte von Familie Siebenförcher steht auf 825 Metern ganz für sich am Waldrand. Mit 72 m2 Wohnfläche bietet sie Platz für vier bis sechs Personen und ist mit allem Nötigen ausgestattet, auch mit einem Holzkohlegrill auf der großen Liegewiese. Die Lage am Fuß des Zufrittkamms im Ortsteil Quadrat oberhalb Algund ist ideal für Natururlauber, Wanderer und alle, welche die Ruhe am Berg schätzen. Vom 1.000 m2 großen Garten schweift der Blick in die Texelgruppe. Bleibt die Küche kalt, gibt es drei urige Südtiroler Gasthöfe in nächster Nähe. www.gramegg.it

Ze(h)n Zimmer und Slow Food

Auf der gegenüberliegenden Seite des Etschtals liegt auf rund 550 Höhenmetern in Plars inmitten von Obst- und Weingärten das maratscher hotel. Gastgeberin Doris Moser ist eine kunstaffine Hôtelière und Sommelière. Bei ihr liegt der Fokus auf Entschleunigung und einer Auszeit vom Alltag. Die zehn Zimmer tragen Namen wie Kornfeld, Weinberg, Kemenate oder Flagranti. Das Frühstück im Sinne des Slow Food Gedankens basiert auf teilweise selbst erzeugten Naturprodukten. Der Garten animiert zum Entspannen – die Algunder Weinlandschaft zum Wandern. www.maratscher.com

Ilse, mitten im Apfelgarten

Am rechten Etschufer, nahe an der Brauerei Forst der Via Birreria liegt das Haus Ilse Waldner mitten in den Apfelgärten. Das neu erbaute und familiär geführte Gästehaus ist ideal für Wanderer und Radfahrer, welche die Via Claudia Augusta oder den Etschtal Radweg anpeilen. Die zwei Doppelzimmer und ein Familienzimmer sind mit schönen Holzmöbeln und warmen Farben eingerichtet. Das Frühstück auf die Sonnenterrasse und die Sonnenliegen locken in den Garten. www.hausilsewaldner.com

Bild Untermair Hof Quelle: TV Algund

Quelle mk Salzburg