Charity-Flohmarkt im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg zugunsten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung

Das Abendkleid von einer Gala. Eine Jeans vom Foto-Shooting. Der Glitzer-Blouson aus einer TV-Show. Ein Hoodie aus einem TikTok-Video. Kindersachen von Promi-Kids. Ein komplettes Gewinner-Outfit der bekannten Fernsehsendung ‚Shopping Queen‘ und vieles mehr. Prominente und Influencer verkaufen beim Charity-Flohmarkt am Dienstag, den 21. März 2023, von 11 bis 16 Uhr, im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg private Erinnerungsstücke. Mit dem Erlös möchten sie die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung unterstützen, welche sich für Kinder in Not engagiert.

Ihre Kleiderschränke für den guten Zweck ausgedünnt haben beispielsweise Designerin Claudia Effenberg, Nachrichten-Moderatorin Sandra Kuhn, die Schauspielerinnen Nina Bott und Mirja du Mont, Model Annika Gassner oder Choreograf Emil Kusmirek. Die TikTok-Stars Fabien Tietjen (3 Millionen Follower) und die Zwillinge Anabel und Maria (660 k) bringen vor allem Sportliches mit, genauso wie Fitness-Influencer und -Coach Patrick Fabian (307 k). Flohmarkt-Fans können aus einer großen Auswahl an Kleidern, Jacken, Taschen, Kinderspielzeug- und -kleidung, CD‘s oder Schmuck aus Promi-Besitz wählen. Fans können natürlich auch Selfies mit den Stars machen.

Das Alstertal-Einkaufszentrum stellt freundlicher Weise die gesamte Infrastruktur für den Promi- und Influencer-Verkauf zur Verfügung. So können die Flohmarkt-Shopperinnen und – Shopper wetterfest und in angenehmer Umgebung in der Ladenstraße für den Eigenbedarf stöbern.

Zu den Highlights zählt zweifelsohne eine goldfarbene Robe zum ursprünglichen Ladenpreis von 1.000 Euro, welches die Fußballer-Gattin Claudia Effenberg nur ein einziges Mal auf einem Red Carpet-Event getragen hat. Mirja du Mont bringt ebenfalls zahlreiche Designer-Stücke aus ihrem Kleiderschrank mit – von der Handtasche bis zum Cocktail Dress.

Model Annika Gassner reist mit drei prall gefüllten Kisten aus Düsseldorf an. Darin befindet sich der komplette Look – von der Clutch über die Pumps bis zum funkelnden Dress – mit dem sie 2020 das VOX-‚Shopping Queen Spezial – Luxus Ladies‘ gewann. Zweifach-Mama Sandra Kuhn verspricht ebenfalls ganz viel Schnäppchen-Auswahl: „Ich verkaufe ein paar niedliche Kindersachen, an denen ich eigentlich sehr hänge, weil es schöne Erinnerungen sind.

Sie passen aber einfach nicht mehr, deshalb möchte ich damit gerne andere Eltern und ihre Minis glücklich machen. Und natürlich verkaufe ich auch ein paar Klamotten und Schmuck für die Muttis.“ Schauspielerin Nina Bott wird neben Kinderkleidung und eigener Kleidung auch ganz viel Kinderspielzeug mitbringen.

Ein schwarzer Samt-Blouson, der kunstvoll mit Perlen und Strass-Steinen besetzt ist, wird am Flohmarkt-Stand von Emil Kusmirek sofort ins Auge fallen. Ihn trug der Tanzprofi im Finale von ‚Das Supertalent‘ und mehrmals im Blitzlicht-Gewitter bei seinen Medien- Auftritten. Jetzt soll er einen neuen Besitzer schmücken. Neben modernem Herren-Schmuck und weiteren ausgefallenen Herren-Jacken.

Klassiker wie Jeans und Lederjacke plus zwei Fußball-Outfits legt Fitness-Influencer und Schauspieler Patrick Fabian auf den Verkaufstisch im Alstertal-Einkaufszentrum. Dazu einige seiner Lieblings-CD`s. Die Influencer-Zwillinge Anabel und Maria verkaufen ihre beiden weißen Hoodies, welche sie bei ihrem allerersten TikTok-Video anhatten: „Das war vor 5 Jahren. Mit diesem ersten TikTok begann unser Influencer-Dasein.

Heute werden wir fast überall erkannt.“ Jede Menge weitere Lieblingsstücke von zahlreichen weiteren Schauspielerinnen und Social Media Stars werden in den nächsten Wochen hinzukommen, um am 21. März in Norddeutschlands elegantester Shopping Mall auf ein kauflustiges Publikum zu treffen.