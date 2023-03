Trump erwartet eigene Verhaftung

New York (dts Nachrichtenagentur) – Ex-US-Präsident Donald Trump erwartet, in den nächsten Tagen festgenommen zu werden. Trump schrieb am Samstag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform in Bezug auf sich selbst, der „führende republikanische Kandidat und frühere Präsident der Vereinigten Staaten wird am Dienstag nächster Woche verhaftet“.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft von Manhattan vor einer möglichen Anklage gegen Trump in der nächsten Woche um ein Treffen mit den Strafverfolgungsbehörden gebeten. Dabei geht es um angebliche Geldzahlungen an Frauen, die vorgaben, sexuelle Begegnungen mit dem ehemaligen Präsidenten gehabt zu haben. Ein früherer Trump-Anwalt hatte gesagt, er habe 2016 Zahlungen an zwei Frauen orchestriert, um sie wegen sexueller Begegnungen zum Schweigen zu bringen, die sie ein Jahrzehnt zuvor mit Trump gehabt haben sollen. Trump hatte solche Begegnungen dementiert.

Er sagte, er habe nichts falsch gemacht und bezeichnete die Ermittlungen als „Hexenjagd“ eines demokratischen Staatsanwalts, der die Präsidentschaftskampagne des Republikaners für die Wahl im Jahr 2024 sabotieren wolle. Trump rief seine Anhänger am Samstag zum Widerstand auf: „Protest, take our nation back“, schrieb er.



