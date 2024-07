Ab in den…Sommer

Die Try&Travel Summer Sets von Blue Farm

Summer, Sun & Oatventure: diesen Sommer packen wir unsere Lieblingsdrinks und gehen auf Reisen. Ganz gleich ob unterwegs, im Urlaub oder einfach so – die neuen Try&Travel Summer Sets von Blue Farm sind unser perfekter Sommerbegleiter und nicht nur super praktisch, sondern auch super lecker. Cremiger Cappuccino, natürlicher Superpower Chagaccino, Lieblings-Matcha Oat Latte, fruchtiger Banana Oat Shake oder unsere All Time Favorite Bio Oat Base verwöhnen uns ab sofort jeden Tag ganz nach unserem Geschmack. Wer will da nicht gleich los und Stück für Stück – oder Schluck für Schluck – mit durch den (h)eisgekühlten Blue Farm Sommer?

Must-Have-To-Go: darum lieben wir die Blue Farm Try& Travel Summer Sets

ideal für unterwegs, auf Festivals, beim Campen oder einfach zum Probieren

praktische 1 x Portionsgrößen der beliebten Sorten Bio Oat Base, Cappuccino, Chagaccino, Banana Oat Shake und Matcha Oat Latte)

eine Vollgröße zur Wahl (Bio Barista Oat Base 4l oder Cappuccino 3l)

Superfooods und Adaptogene wie Lion´s Mann, Chaga, Maca oder Acerola können die Konzentration fördern

wichtige Antioxidantien, Vitamine und Ballaststoffe können die Darmgesundheit unterstützen

Alle Sorten sind frei von Zuckerzusatz, unnötigen Zusätzen oder künstlichen Aromen

So schmeckt der Sommer: die Try&Travel Summer Sets im Überblick

Bio Oat Base: Blue Farms bester Bio-Haferdrink, schmeckt herrlich frisch und cremig, so wie wir ihn am liebsten mögen

Cappuccino: cremiger Cappuccino mit Traum Schaum dank Blue Farm Barista Oat Base und Premium Instantkaffee aus nachhaltigem Anbau von BLÆK

Matcha Oat Latte: cremigster Matcha Drink, kommt mit edlem Bio-Matcha und Vitalpilz Lion´s Mane, der für mehr Fokus in unserem Alltag sorgen kann.

Chagaccino: koffeinfreier Latte Mix, der durch den Vitalpilz Chaga „natürliche Superkräfte“ verleihen kann und die perfekte Alternative zu klassischem Kaffee bietet.

Banana Oat Shake: echte Banane, ein Hauch Mango und Bourbon-Vanille treffen auf erfrischenden Haferdrink und sorgen für ultimative Sommerlaune.

How To Try&Travel Drink? Einfach Pulver in einen Shaker (z.B. Blue Farm Forever Bottle) geben, heißes oder kaltes Wasser hinzufügen, kräftig shaken und geniessen.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 2.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink).

Die Try&Travel Summer Sets kosten ab 22,75€ (z.B. Summer Edition).

Bilder@ Blue Farm

Quelle Sonja Berger Public Relations