Tschechischer Märchenprinz soll Investoren verzaubern | „2 Minuten 2 Millionen“ am Dienstag auf JOYN & PULS 4

Drei Haselnüsse für die Investoren: Mit „Smetana Royal“ will Wolfgang Müller das tschechische Nationalgericht Svickova nach Österreich bringen. Testimonial ist kein Geringerer als Schauspieler Pavel Trávnicek. Aber schmeckt das Produkt?

Eigentlich zählt es als das tschechische Nationalgericht: Svickova. Wolfang Müller, gebürtiger Bayer, wohnhaft in Salzburg (Bezirk Salzburg-Umgebung), will den Braten nun nach Österreich bringen. Es ist ein altes Familienrezept, das für ihn nicht nur viel Tradition, sondern vor allem auch Geschichte mitbringt. Die Svickova von „Smetana Royal“ sollen als Fertigprodukte auf Österreichs Tische gebracht werden. Und um seine Marke groß zu machen, hat er eine ganz besondere Person für sich gewinnen können: den tschechischen Schauspieler Pavel Travnicek, der in „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ brillierte.

Aber kann das Produkt auch geschmacklich überzeugen? Die Investoren stehen dem Businesscase kritisch gegenüber: „Die Konkurrenz ist nicht enden wollend. Der Markenaufbau mit 200.000 Euro ist eine Illusion, die aus meiner Sicht nicht halten kann“, meint Heinrich Prokop. Christian Jäger ist sich schnell sicher: „Das Einzige, das ich dazu beitragen kann, ist, dass ich es kaufe und esse.“ Kann Wolfgang Müller die Investoren-Runde trotzdem zu einem Deal überzeugen?

Damit wird jeder Van zum Camper: Paul Schneider und Lothar Gallistl aus Niederösterreich (Bezirk Amstetten) haben mit „Campboks“ die beste Camping-Box der Welt kreiert. Damit wollen sie Van-Ausbauten revolutionieren. „Oh la la“, zeigt sich Eveline Steinberger begeistert. Denn die Campbox beinhaltet alles, was für einen Camping-Trip benötigt wird. Ob integrierte Küche mit Wasser-Tank, Gaskocher und Kompressor-Kühlschrank gibt es auf geringstem Raum genügend Stauraum, Sitz-Flächen, die zu einem Bett umfunktioniert werden können, oder einen Tisch.

Aufgrund der Maße kann die Box auch in jedem Van eingebaut werden. Für eine eigene Produktionsstätte und weitere Unterstützung treten sie nun vor die Investoren. Doch diese Vorgehensweise wirft Fragen auf: „Würdest du das Geschäftsmodell komplett neu aufbauen mit der Idee, würdest du nie auf die Idee kommen, dass ich mir eine eigene Tischlerei oder Produktion mache“, sagt Katharina Schneider. Werden sich Pitcher und Business Angel einigen können?

Außerdem vor die Investorenrunde um Eveline Steinberger, Katharina Schneider, Christian Jäger, Heinrich Prokop, Michael Grabner und Bernd Hinteregger treten die elektronische Sonnenbrille „Inoptec“ von Ralf Knoll und Martin Bayr aus Deutschland, die magische „Magic World Vienna“ von Anca und Lucca Lucian aus Wien und die heimische alternative zu Balsamico-Essig „Balsamikö“ von Benjamin Brameshuber aus Oberösterreich (Bezirk Gmunden).

„2 Minuten 2 Millionen – Die PULS 4 Start-Up-Show“ immer dienstags um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4

Bild @ Gerry Frank Photography 2023

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4, Media