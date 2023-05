Ukraine erwartet klaren Plan für "Voll-Nato-Mitgliedschaft"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew hat seine Forderung nach einem aktiven Engagement Deutschlands für einen Nato-Beitritt der Ukraine erneuert. „Wir erwarten auch von Deutschland eine Führungsrolle hier im Juli in Vilnius“, sagte Makejew am Dienstag den Sendern RTL und ntv mit Blick auf den Nato-Gipfel in der Hauptstadt Litauens.

Der Botschafter fügte hinzu, dass er erwarte, „dass Deutschland unter den aktiven Ländern sein wird, damit die Ukraine einen genauen Plan zur Nato-Mitgliedschaft bekommt. Wir leben immer noch in den Formulierungen von 2008.“ Gefragt danach, wie so ein Plan aussehen könne, sagte Makejew: „In diesem Plan wird klar gesagt, welche Schritte die Ukraine noch machen muss, damit am Ende dieses Weges die Ukraine als Voll-Nato-Mitglied da steht. Auf diese klare politische Botschaft warten wir in Vilnius.“

Der ukrainische Botschafter sagte mit Blick auf das Verteidigungsbündnis zudem: „Die Ukraine macht eigentlich heute das, wofür die Nato eines Tages geschaffen worden war: Wir schützen Europa vor einer russischen, sowjetischen, imperialistischen Aggression.“



Foto: Botschaft der Ukraine, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts