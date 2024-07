Unesco: Residenzensemble Schwerin ins Welterbe aufgenommen

Neu-Delhi (dts Nachrichtenagentur) – Das Residenzensemble Schwerin ist in die UNESCO-Liste des Menschheitserbes aufgenommen worden. Das beschloss das Welterbekomitee am Samstag auf seiner Tagung in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi.

Die Anlage, die das Schweriner Schloss und über 30 weitere historische Gebäude und Gärten umfasst, zeuge von der „letzten Blüte höfischer Kultur und Schlossbaukunst im Europa des 19. Jahrhunderts“, hieß es zur Begründung. Das Ensemble ist die 54. Welterbestätte in Deutschland.

„Ich freue mich sehr, dass wir heute mit der Einschreibung des Residenzensembles Schwerin auch einen sehr erfolgreichen Restaurierungsprozess feiern können, in den nach der Wiedervereinigung viel Expertise aus ganz Deutschland und großes Engagement vor allem natürlich in Schwerin und Mecklenburg-Vorpommern eingeflossen sind“, sagte Deutschlands Botschafterin bei der UNESCO, Kerstin Pürschel.

Am Freitag war bereits die Herrnhuter Brüdergemeinde in Sachsen ins Welterbe aufgenommen worden.



Foto: Fahne vor den Vereinten Nationen (UN) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts