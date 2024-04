Entdecken Sie die Magie der Liebe

Unfollow Me – Eine berührende Liebesgeschichte mit Tiefgang von Liza Grimm

Das Buch „Unfollow Me – Vom Fluch gezeichnet, von Liebe verfolgt“ von Liza Grimm, erschienen 2024 im Droemer-Knaur Verlag, handelt von zwei Menschen, die sich finden, sich gegenseitig helfen und dabei die große Liebe finden.

Der Schreibstil ist einfach und leicht verständlich. Die Autorin erzählt mit einer Leichtigkeit und viel Witz die Geschichte der beiden Protagonisten. Die schwereren Themen wie Trauma und Stalking werden respektvoll und zugänglich erzählt. Der Leser wird von dem Schreibstil in den Bann gezogen und kann das Buch kaum aus der Hand legen. Der Leser bekommt die Sichten der beiden Hauptpersonen Toni und Hikaru. Jeder der Handlungsstränge wird durch die schönen schwarz-weiß Zeichnungen unterstrichen.

Die Hauptpersonen sind Toni und Hikaru. Toni liebt Bücher und Mangas. Sie ist daher eine bekannte Bücherbloggerin, die, wie es der Zufall so will, Hikarus erbittertste Kritikerin ist. Das Blogger da sein, musste sie aufgrund eines Stalkers jedoch aufgeben. Toni ist besonders charmant als Hauptcharakter, da sie ehrlich, mutig und hilfsbereit ist. Zudem ist sie selbstironisch und witzig. Es fällt leicht, sich in sie hineinzuversetzen, uns sich mit ihr zu identifizieren. So fiebert der Leser mit ihr mit und hofft natürlich auf ein Happy End.

Hikaru ist schlecht darin mit anderen Menschen zu kommunizieren oder ihnen gar zu vertrauen.

So sind für ihn zwischenmenschliche Beziehungen eine Herausforderung. Er steht nicht gerne im Mittelpunkt, weshalb er sich aus der Öffentlichkeit heraushält. So kommt es, dass er als gefeierter Mangaka unter einem Pseudonym schreibt, um sich so im Hintergrund hält. Hikaru und Toni sind beide authentisch und wirken wie Personen, die der Leser tatsächlich kennen könnte. Sie sind sympathisch und haben viel gemeinsam. Doch auch in ihren Unterschieden ergänzen sie sich, was besonders schön zu sehen ist. Sie ergänzen und helfen sich gegenseitig. Schön war es auch, eine Liebesgeschichte ohne übermäßiges und unnötiges Drama zu lesen, die dazu da ist, dem Leser ein warmes und wohliges Gefühl im Magen zu bescheren. Die Nebencharaktere wirken nicht flach oder als wäre sie nur Lückenfüller, sondern helfen, die Geschichte zu unterstützen.

Die Handlung ist rasant, spannend und ereignisreich. So verlässt sie sich nicht nur auf die Charaktere, deren Beziehungen und die Liebesgeschichte, sondern baut auch einen Plot auf, der dazu auffordert weiterzulesen. Toni und Hikaru lernen sich kennen, als sie von einem Monster angegriffen wird. Vor diesem Monster rettet er sie und durch ihre gemeinsame Liebe zu Mangas erblüht etwas zwischen ihnen. Das Konzept, das Hikaru seine Emotionen auf Papier bannen kann, ist sehr spannend und auch eher ungewöhnlich. Das daraus aber auch Monster entstehen, die auf seine Emotionen wie Zweifel und Ängste reagieren war besonders interessant.

Die Monster waren spannend herausgearbeitet und manche auch einfach nur liebenswert, trotz ihrer Natur. Hier kommt jedoch der Fantasy Aspekt etwas zu kurz. Spannend wäre es gewesen, mehr über die Gabe zu erfahren und etwas mehr Schwerpunkt von der Liebesgeschichte dorthin zu lenken. Die schwereren Themen wie das Stalking werden respektvoll und gut dargestellt. Dabei ist es schön, dass es nicht glorifiziert wurde und auch nicht den gesamten Teil des Plots eingenommen hat.

Das Buch ist besonders gut für diejenigen, die gerne romantische Fantasy Geschichten lesen. Auch wer gerne Mangas ließt, ist hier gut bedient und wir nicht mit dem klassischen Verlauf belästigt den 90 % der romantischen Bücher aufweisen. Das Buch ist eine süß-zarte Erfrischung für zwischendurch

Herausgeber ‏ : ‎ Knaur TB; 1. Edition (2. April 2024)

Knaur TB; 1. Edition (2. April 2024) Sprache ‏ : ‎ Deutsch

Deutsch Broschiert ‏ : ‎ 384 Seiten

384 Seiten ISBN-10 ‏ : ‎ 3426528789

3426528789 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3426528785

Bild und Text: Pamina Fabienne Elsässer