Mit 20 Jahren über 20.000 EUR pro Monat

Der herkömmliche Weg einer Karriere ist lang und mühselig. Wer bereits in jungen Jahren ein hohes Monatseinkommen erzielen möchte, braucht eine Geschäftsidee und viel Disziplin. Auch wenn es für einen Großteil der Menschen utopisch klingt, ist es mit der richtigen Herangehensweise möglich, im Alter von 20 Jahren bereits 20.000 Euro im Monat zu erzielen und ohne Umwege in eine steile Karriere einzusteigen.

Steilaufstieg statt herkömmlicher Karrierewege

Eine Ausbildung oder ein Studium und der anschließende, langsame Aufstieg auf der Karriereleiter ist nicht das, wonach junge Visionäre suchen. Vielmehr geht es darum, direkt nach der Schule oder bereits innerhalb der Schulzeit eine Idee zu entwickeln und den lukrativen Markt für sich zu erschließen. Dieses sehr ehrgeizige Ziel der Vorstellung, mit 20 Jahren bereits richtig Geld zu verdienen, ist möglich. Mit Einfallsreichtum, einer guten Geschäftsidee und einem Plan ist die Zielsetzung erreichbar und der herkömmliche, langwierige Karriereweg lässt sich umschiffen. Dazu muss der Markt identifiziert oder eine Nische mit hohem Bedarf entdeckt werden. Kreativität, Zeitgeist und Zielgruppenforschung sind daher eine notwendige Basis. Für echte Visionäre ist der klassische Karriereweg uninteressant. Denn in diesem Fall wäre es nötig, jahrelang an einem Projekt zu arbeiten und darauf zu hoffen, dass sich die Einkünfte monatlich steigern. Doch der Anstieg des Einkommens erfolgt nur langsam und nicht in dem Maß, wie es sich ein junger Visionär vorstellt.

Mut, Durchsetzungsvermögen und die richtige Strategie

Wer sich dieses Ziel setzt, benötigt Mut und muss sich im bereits bestehenden Markt durchsetzen. Eine ausgeklügelte Strategie legt den Grundstein und entscheidet über den Erfolg. Um die Zielgruppe anzusprechen und sie auf ihren Bedarf aufmerksam zu machen, muss im Vorfeld Feldforschung betrieben werden. Nur wer den tatsächlichen Bedarf kennt und wer seine möglichen Mitbewerber im Blick hat, kann sich etablieren und seine Geschäftsidee in einem großen Schritt vorantreiben. Es empfiehlt sich, von den Besten zu lernen und sich von Experten inspirieren zu lassen.

Unterstützung von erfahrenen Marktkennern und Businessstrategen zahlt sich aus und ist eine Chance, viele Stufen auf der Karriereleiter zu überspringen und vom Start direkt in eine gehobene Position zu gelangen. Kreativität und Mut sind in diesem Punkt unerlässlich. Es ist notwendig, den klassischen Aufstieg auszuschließen und sich auf unkonventionellen Wegen fortzubewegen. Junge Menschen können mit der richtigen Strategie und, wenn sie von ihrer Geschäftsidee überzeugt sind, von Anfang an ein hohes Einkommen erzielen und ihre Produkte oder Dienstleistungen gewinnbringend vermarkten.

Online-Marketing und PR als Schlüssel zum Erfolg

Jeder Neuunternehmer steht vor der Herausforderung, seine Idee und sein Produkt bekannt zu machen. Der Aufbau einer starken Marke, ein einzigartiges Branding, ist in diesem Bereich essenziell. Dazu kommt eine maßgeschneiderte Online-Marketing-Strategie und Pressearbeit, die ebenfalls zur Bekanntheitssteigerung beiträgt und den Fokus der Zielgruppe auf das Unternehmen lenkt. Um pro Monat ohne lange Vorbereitung in jungen Jahren bereits 20.000 Euro und mehr akkumulieren zu können, muss die Strategie auf das eigene Ziel und auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Marketing und PR sind feste Bestandteile der Businessstrategie, die für den schnellen und anhaltenden Erfolg unerlässlich ist. Auch in diesem Bereich ist es wichtig, mit Kreativität und unkonventionellen Ideen voranzugehen und sich so von den Mitbewerbern abzuheben. Die Einzigartigkeit, das Alleinstellungsmerkmal der Marke, ist das Zünglein an der Waage. Während früher ein gutes Produkt oder eine seltene Dienstleistung ausreichte, wünscht der Kunde und Auftragnehmer heute Individualität in allen Bereichen. Jeder Betrag, der ins Marketing und in die PR investiert wird, ist eine Investition in den Erfolg des eigenen Unternehmens.

Ein konkreter Plan zur Ideenumsetzung

Am Anfang stehen die Vision und der Glaube daran, mit dieser Idee viel Geld zu verdienen und die potenzielle Zielgruppe zu erreichen. Nun ist Kreativität gefragt, denn auf klassischem Weg ist es gerade für junge Visionäre schwer, binnen kurzer Zeit Einkünfte von 20.000 Euro und mehr im Monat zu erzielen. Neben dem Produkt oder der Dienstleistung, der Strategie für Online-Marketing und PR sowie der Zukunftsperspektive in Form einer Rentabilitätsvorschau muss der Plan auch Etappenziele enthalten. Jeder erfolgreiche Visionär weiß, dass die Erreichung der Etappenziele Motivation gibt und zu Größerem aufstreben lässt. Umso wichtiger ist es, der Konzeption viel Aufmerksamkeit zu schenken und mit Herzblut bei der Sache zu sein. Hier ist es hilfreich, sich erfahrene Unterstützung von außen zu holen und seine Idee vorzutragen. Die Ausarbeitung des Plans erfordert Akribie und eine klare Vorstellung. Der Inhalt setzt sich aus den Ergebnissen der Zielgruppenforschung, aus der Mitbewerberforschung und aus der eigenen Zielsetzung zusammen.

Soziale Medien und andere moderne Kommunikationskanäle sind für junge Visionäre unerlässlich. Sie müssen sich dort aufhalten, wo ihre Zielgruppe nach frischen Ideen und nach Lösungen für ihren Bedarf sorgt. Kommunikationskanäle wie WhatsApp, Instagram und Co. spielen hierbei eine wichtige Rolle. Der anfängliche Aufwand zahlt sich aus, wenn man zum ersten Mal in einem Monat 20.000 Euro verdient hat und die steigende Tendenz seiner Einkünfte auf dem Kontoauszug sieht.

Autor: Jonas Paul Klatt, verfügt über eine mehrjährige Erfahrung in Vertrieb, Online-Marketing und Pressearbeit und gilt als renommierter Businessstratege. Kontakt: www.jonaspaulklatt.com

